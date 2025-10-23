Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν το απόγευμα της Πέμπτης τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αεροσκάφη διείσδυσαν στον εναέριο χώρο της χώρας και αποχώρησαν έπειτα από 18 δευτερόλεπτα.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, χαρακτήρισε την ενέργεια ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και της ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx October 23, 2025

Πρόσθεσε ο ίδιος ότι «για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η σημασία της ενίσχυσης της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής αεροπορικής άμυνας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί για την απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά».

Σύμφωνα με πληροφορίες ΝΑΤΟϊκά μαχητικά που περιπολούν από την Πολωνία κλήθηκαν να απαντήσουν στην απειλή.

