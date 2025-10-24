Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουίς. Ο ίδιος γνωστοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην αθανασία, έλεγε ο μεγάλος Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί: να φυτέψει ένα δέντρο, να γράψει ένα βιβλίο και να αναθρέψει έναν γιο», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Χθες, η γυναίκα μου κι εγώ πλησιάσαμε λίγο περισσότερο την αιωνιότητα: γίναμε γονείς», πρόσθεσε.

Με αυτά τα λόγια ανακοίνωσε ότι εκείνος και η σύζυγός του Ναταλί Χούσιτς Σαρκοζί απέκτησαν ένα αγοράκι, στο οποίο μάλιστα έδωσαν το όνομα Νικολά.

«Έχουμε τη χαρά να σας συστήσουμε τον γιο μας — Sylla Nicolas Sarkozy. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι συνονόματοί του, με δύναμη και σοφία».

Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρατείται στη φυλακής La Santé στο Παρίσι όπου εκτίει την ποινή των πέντε ετών κάθειρξης για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Η ανάρτηση του ζευγαριού συγκέντρωσε πλήθος ευχών και σχολίων, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να σπεύδουν να εκφράσουν τη χαρά και τα συγχαρητήριά τους για τη γέννηση του μικρού Σαρκοζί.

protothema.gr