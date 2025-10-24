Ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency / MHRA) ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων φαρμάκων για απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, κατά την έφοδο σε εργοστάσιο που παρασκεύαζε χιλιάδες ενέσιμα με μη αδειοδοτημένες φαρμακευτικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατασχέθηκαν 2.000 σύριγγες με τις ουσίες τιρζεπατίδη και ρετατρουτίδη -φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί στη Βρετανία για την απώλεια βάρους- δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο στην κεντρική Αγγλία είναι το πρώτο του είδους που ανακαλύφθηκε στη χώρα.

«Πρόκειται για μια νίκη στον αγώνα εναντίον ξεδιάντροπων εγκληματιών, οι οποίοι θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο πουλώντας επικίνδυνα και παράνομα ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους προκειμένου να βγάλουν γρήγορα χρήματα», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

ΚΥΠΕ