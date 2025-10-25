Αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας για να παρακολουθούν την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times.

Η επιτήρηση αυτή, που πραγματοποιείται με τη συναίνεση του Ισραήλ, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αποτροπή της παραβίασης των όρων της εκεχειρίας. Τα drones συγκεντρώνουν κρίσιμα δεδομένα για την κίνηση δυνάμεων και ενδεχόμενες στρατιωτικές δραστηριότητες, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους διεθνείς παρατηρητές.

Η παρουσία αυτών των drones ενισχύει τη διεθνή συνεργασία και παρέχει τη δυνατότητα για άμεση αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας, ενώ συμβάλλει στην αποτροπή κλιμάκωσης της βίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανικός στρατός πέταξε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Γάζα

Ο αμερικανικός στρατός είχε προηγουμένως πετάξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, στη Λωρίδα της Γάζας για να βοηθήσει τις ισραηλινές δυνάμεις στον εντοπισμό ομήρων, πρόσθεσε η έκθεση.

Οι New York Times επικαλέστηκαν επίσης αρκετούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας και δήλωσαν ότι υπάρχει ανησυχία ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ακυρώσει την εκεχειρία και τη συμφωνία ομηρίας.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντάνιελ Σαπίρο, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολούθησης στη Γάζα αποτελούν «μια πολύ παρεμβατική εκδοχή της αμερικανικής παρακολούθησης σε ένα μέτωπο όπου το Ισραήλ αντιλαμβάνεται μια ενεργή απειλή».

Σύμφωνα με τους NYT, ο ίδιος δήλωσε: «Εάν υπήρχε απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, δεν θα υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα παρεξήγησης».

Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο κέντρο συντονισμού

Ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού στην πόλη Κιριάτ Γκάτ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του 20 σημείων του σχεδίου Τραμπ, το οποίο ξεκίνησε με την κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, και ότι το Ισραήλ θα πρέπει να «βολευτεί» με τη σύνθεση της διεθνούς δύναμης που θα εισέλθει στη Γάζα στη δεύτερη φάση, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με Ισραηλινούς αξιωματούχους και μέλη της διεθνούς κοινότητας για να αξιολογήσουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αμερικανός Υπουργός τόνισε την ανάγκη για ενιαία στάση των συμμετεχόντων χωρών στην ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ επεσήμανε ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (UNRWA) θα αποκλειστεί από τις επιχειρήσεις λόγω φερόμενων σχέσεων με τη Χαμάς.

Αφοπλισμός της Χαμάς και επιστροφή σωρών ομήρων

Η Χαμάς, που κατηγορείται για τον εκβιασμό της διεθνούς κοινότητας με την παρατεταμένη καθυστέρηση στην επιστροφή των σωρών των ομήρων, βρίσκεται υπό αυξημένες πιέσεις για τον αφοπλισμό της. Ισραηλινοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν την οργανωμένη καθυστέρηση στη διαδικασία αποχώρησης των όπλων, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς συνεχίζει να παρατείνει την εκεχειρία με σκοπό να αποφύγει τον αφοπλισμό.

Παράλληλα, οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που έχουν ήδη επιστραφεί ζητούν να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη επιστροφή των σωρών. Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Ισραήλ, η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, αν και η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών στη Γάζα.

