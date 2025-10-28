Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει επιδοθεί με πάθος στην κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου προκειμένου να φτιάξει μια αίθουσα χορού που θα ταιριάζει στα δικά του γούστα, δεν φαίνεται, όμως, να έχει τη στήριξη της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Μελάνια Τραμπ έχει εκφράσει σε ιδιωτικές συζητήσεις την ανησυχία της για τα σχέδια του Προέδρου Τραμπ. Κατά το δημοσίευμα, μάλιστα, φέρεται να «είπε στους συνεργάτες της ότι δεν ήταν δικό της σχέδιο»

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι στην καρδιά του κατασκευαστής. Μην έχετε καμία αμφιβολία: η ανακαινισμένη ανατολική πτέρυγα και η ολοκαίνουργια αίθουσα χορού θα κάνουν το Σπίτι του Λαού πιο χρήσιμο και όμορφο για τις επόμενες γενιές προέδρων και Αμερικανών» ήταν το σχόλιο εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Ενδεικτική της απόστασης που θέλει να πάρει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είναι η σιωπή που έχει κρατήσει σχετικά με την κατεδάφιση της πτέρυγας η οποία έχει χρησιμεύσει ως βάση για τις συζύγους των προέδρων από την κυβέρνηση του Τζίμι Κάρτερ, παρόλο που οι εργασίες έχουν σημαίνει την αναστάτωση του χώρου που στεγάζεται η δική της ομάδας.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η σιωπή αυτή δεν και τόσο μη αναμενόμενη καθώς η Μελάνια Τραμπ έχει περάσει μόνο 14 από τις πρώτες 100 ημέρες του συζύγου της στην Ουάσιγκτον, προτιμώντας να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ή στο Παλμ Μπιτς.

Επίσης, στη δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο η Μελάνια Τραμπ έχει μειώσει το προσωπικό της, σε μόλις πέντε εργαζομένους πλήρους απασχόλησης από τον Ιούλιο.

«Το να παρακολουθείς την κατεδάφιση είναι η φυσική συνέχεια του να βλέπεις τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας να γίνεται όλο και μικρότερος», δήλωσε η συγγραφέας του First Women, Κέιτ Άντερσεν Μπρόουερ προσθέτοντας ότι η Μελάνια Τραμπ «κάνει σαφές ότι – όπως και ο σύζυγός της – δεν θα είναι όπως οι άλλες Πρώτες Κυρίες… Ούτε την ενδιαφέρουν τα ιστορικά προηγούμενα».

protothema.gr