Ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο που πετούσε προς ένα στρατόπεδο βάσης του Έβερεστ για τη διάσωση εγκλωβισμένων πεζοπόρων συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ.

Σύμφωνα με το CNNi, ο πιλότος επέζησε και αργότερα διασώθηκε, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν τελικά οι πεζοπόροι διασώθηκαν.

An Altitude Air helicopter has met with an accident at Lobuche in the Everest region this morning, 29.10.2025. The pilot is said to be safe. Details to follow. pic.twitter.com/d0Ofd060hT October 29, 2025

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πτώση του ελικοπτέρου, οφείλεται στην ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση, που πλήττει την περιοχή.

Λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται, οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (29/10) την πρόσβαση για ορειβάτες στην περιοχή του Έβερεστ. Η περιοχή γύρω από την ψηλότερη κορυφή του κόσμου βρίσκεται αυτόν τον μήνα αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με ένα κύμα σφοδρών χιονοπτώσεων στα Ιμαλάια, καθώς ένας κυκλώνας από τον Κόλπο της Βεγγάλης σαρώνει παράλληλα την Ινδία.

Οι αρχές στο Νεπάλ έχουν αναστείλει τις ορειβατικές δραστηριότητες σε πολλές πεζοπορικές διαδρομές λόγω βροχής σε χαμηλά υψόμετρα και έντονης χιονόπτωσης σε υψηλότερα μονοπάτια και προτρέπουν τους επισκέπτες να μην συνεχίσουν τις πεζοπορίες στις περιοχές Αναπούρνα, Μανασλού και Νταουλαγκίρι, όπου βρίσκονται μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τουρίστες παγιδευμένοι στην περιοχή του Έβερεστ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες πεζοπόρους εγκλωβισμένους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, στην πλευρά του Θιβέτ. Όλοι οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες υπό συνθήκες υπό το μηδέν.

Λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ.

cnn.gr