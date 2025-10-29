Προφυλακίστηκε σήμερα, ο 22χρονος αλλοδαπός ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους σκοτώνοντας τον ένα και τραυματίζοντας τους άλλους δύο σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο, σύμφωνα με τη βρετανική Αστυνομία.

Πρόκειται για τον Αφγανό Σαφί Νταούντ, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού.

Δείτε βίντεο με τη σύλληψή του

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 27/10, γύρω στις 7 (ώρα Κύπρου) στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο. Ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι δύο άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν έφηβο 14 ετών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022.

Το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Protothema.gr