Αρκετές περιοχές στην Ανδαλουσία πλημμύρισαν τις προηγούμενες ώρες από τις καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες. Η Σεβίλλη από χθες ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς και η Ουέλβα, όπου το επίπεδο κινδύνου ανέβηκε και στο κόκκινο σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να ζητηθεί από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή.

Cuando os he dicho antes que jarreaba no exageraba… imágenes de la calle Alfonso XII en Sevilla hace unos momentos. pic.twitter.com/AI7HoGywNF October 29, 2025

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, καταστήματα, υπόγεια και ισόγεια κτιρίων.

Δεκάδες δρόμοι και πανεπιστήμια σταμάτησαν να λειτουργούν καθώς πλημμύρισε βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στην νήσο Κριστίνα, ένας υδροστρόβιλος προκάλεσε την πτώση δέντρων, τοίχων και άλλων κατασκευών. Ο δήμαρχος Τζενάρο Όρτα εξήγησε χθες ότι «από τις 8:00 π.μ. σημειώθηκε αύξηση των βροχοπτώσεων, συνοδευόμενη από υδροστρόβιλο που προκάλεσε πολυάριθμα περιστατικά».

Calle Aragón, en el Cerro del Águila, Sevilla. Como siempre tarde.

No hemos aprendido nada. pic.twitter.com/liQsFkokHY — josecarlosmg10 (@josecarlos10mg) October 29, 2025

Ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι το φαινόμενο ήταν ξαφνικό, «επειδή δεν είχαμε καν πορτοκαλί συναγερμό, μόνο κίτρινο αρχικά», και ζήτησε από τους κατοίκους «να μην ταξιδεύουν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο».

Προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Virgen Macarena στη Σεβίλλη όπου πλημμύρισε.

¿Nadie se asegura de que las alcantarillas estén limpias? #sevilla Calle Alfonso XII Plaza del Museo @abcdesevilla @amideanr @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/Zn3plstoFM — Sevilla Sufre por el Sevillano (@SufreSVQ) October 29, 2025

Οι πλημμύρες ανάγκασαν την αναστολή της λειτουργίας και του Μετρό, ενώ τα προαστιακά τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα. Επιπλέον, η γραμμή Σεβίλλη-Ουέλβα παραμένει κλειστή λόγω διακοπής ρεύματος. Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Fibes υπέστη επίσης τις επιπτώσεις της καταιγίδας και, λόγω διακοπής ρεύματος, αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του και να αναβάλει την έναρξη του Σαλονιού Αυτοκινήτου της Σεβίλλης.

Universidad de Sevilla os prometo que no hay que llegar a estos extremos para cancelar las clases. pic.twitter.com/bOHSE2ouaf — Belén (@beleencastroo_) October 29, 2025

Από τις ισχυρές βροχές κατέρρευσε η στέγης ενός βιομηχανικού κτιρίου, ενώ στο Κάμας, ένα νηπιαγωγείο υπέστη σοβαρές ζημιές από το νερό.

protothema.gr