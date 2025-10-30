Ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα Άντριου τον τίτλο του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού, σε ακόμη ένα βήμα αποστασιοποίησης της βασιλικής οικογένειας από τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας Άντριου αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Royal Lodge, την κατοικία όπου διέμενε επί σειρά ετών, καταβάλλοντας –σύμφωνα με βρετανικά μέσα– εξευτελιστικά χαμηλό μίσθιο.

Ο Βασιλιάς ξεκίνησε την «επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του Στυλ, των Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.

«Η μίσθωση του Royal Lodge μέχρι σήμερα του παρέχει νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγαση. Αυτές οι επικρίσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Άντριου θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο στο ιδιωτικό κτήμα Σάντριχαμ στο Νόρφολκ και η μετακόμιση θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον βασιλιά.

Αντίστοιχα οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, καθώς είναι κόρες του γιου ενός μονάρχη.

Η απόφαση του μονάρχη εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες «εξορθολογισμού» του βασιλικού οίκου, μετά τα σκάνδαλα που είχαν πλήξει τη δημόσια εικόνα του πρίγκιπα Άντριου τα προηγούμενα χρόνια.

