Φονικές αποδείχτηκαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, αφού στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Έρικ Άνταμς. Οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Βίντεο από το πλημμυρισμένο Μπρούκλιν:

Flooding in New York City was terrible on Thursday. This video is of Brooklyn. The infrastructure in NYC is old and horribly unqualified to do the job. Much like the likely new mayor, Mamdani.



(abc7ny on TT) pic.twitter.com/BmAgb8oZkj — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 31, 2025

«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

WATCH 🚨 New York City flooded, cars floating in floodwaters



pic.twitter.com/MHaIPz4IG5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2025

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

🚨🇺🇸 FLASH FLOODS PARALYZE NYC: ONE KILLED IN BROOKLYN



New York City was swallowed by floodwaters after torrential rain slammed the region, killing one person trapped in a Brooklyn basement and stranding dozens more across Queens and the Bronx.



Subways became swimming pools,… https://t.co/rBTvt0h21H pic.twitter.com/rKpMGxoieu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 31, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

protothema.gr