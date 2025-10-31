Ο Λευκός Οίκος γέμισε χρώματα, στολές και παιδικά χαμόγελα, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν εκατοντάδες παιδιά για τη φετινή γιορτή του Halloween, σε μια εκδήλωση που είχε όλα τα στοιχεία ενός θεάματος.

Το προεδρικό ζεύγος εμφανίστηκε στο γκαζόν του ανατολικού κήπου του Λευκού Οίκου, υπό τους ήχους του εμβληματικού Thriller του Μάικλ Τζάκσον, χωρίς να φορέσει αποκριάτικες στολές. Παρ’ όλα αυτά, η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, με δεκάδες παιδιά ντυμένα σούπερ ήρωες, δεινόσαυρους, κολοκύθες, αλλά και «μίνι» εκδοχές του ίδιου του Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αστειεύτηκε με τα παιδιά, λέγοντας πως «η ουρά είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και η αίθουσα χορού», σχολιάζοντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Όπως ανέφερε το Associated Press, ειδικά πάνελ είχαν τοποθετηθεί στον χώρο για να καλύψουν τις εργασίες που εκτελούνται στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Τραμπ έδωσε high five σε ένα αγόρι ντυμένο “Τραμπ”, το οποίο φορούσε μπλε κοστούμι και καπέλο MAGA. Δίπλα του στεκόταν ένα κορίτσι ντυμένο με λευκή καμπαρντίνα, παρόμοια με αυτές που προτιμά η Μελάνια Τραμπ, προκαλώντας χαμόγελα και χειροκροτήματα από το πλήθος.

Σε μια άλλη σκηνή, ένα μικρό κορίτσι χτύπησε αρκετές φορές το χέρι του Προέδρου μέχρι εκείνος να αντιληφθεί ότι δεν της είχε δώσει γλυκά, ανταποδίδοντας τελικά με μια κίνηση που προκάλεσε γέλια.

Όπως σημειώνουν αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ επανέλαβε μια χαρακτηριστική χειρονομία έξι χρόνια μετά: τοποθέτησε ένα γλυκό σε ένα παιδί ντυμένο λαμπατέρ, όπως είχε κάνει το 2019 σε παιδί μεταμφιεσμένο σε Minion.

Η εκδήλωση, με στιγμές χιούμορ και οικογενειακής διάθεσης, αποτέλεσε ακόμη ένα επικοινωνιακό σόου του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος συνδύασε τη γιορτή με το προσωπικό του στυλ και τη γνώριμη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

