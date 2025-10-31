Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, καθώς τοποθετήθηκε το πρώτο τμήμα ενός σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου της.

🔝 ¡Hoy se ha colocado el primer elemento de la Cruz de la torre de Jesucristo, el brazo inferior! pic.twitter.com/jvsgZl1m8T October 30, 2025

Το ύψος της φτάνει πλέον τα 162,91 μέτρα, ξεπερνώντας τον καθεδρικό ναό της Ουλμ στη Γερμανία, που κατείχε το ρεκόρ από το 1890. Με την προσθήκη των υπολοίπων τμημάτων του σταυρού, ο κεντρικός Πύργος του Ιησού Χριστού θα φτάσει τα 172 μέτρα.

Το εμβληματικό έργο του Αντόνι Γκαουντί βρίσκεται υπό κατασκευή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και το κύριο κτίριο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, χρονιά που θα σηματοδοτήσει τα 100 χρόνια από τον θάνατο του αρχιτέκτονα.

Avui hem viscut un dels grans moments en la construcció de la Sagrada Família! 🙌 Ja s'ha col·locat el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist: el braç inferior de la creu, de 7,25 metres i un pes de 24 tones.



¡Hoy hemos vivido uno de los grandes… pic.twitter.com/YLfTs3Zpyw October 30, 2025

Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια

Η κατασκευή ξεκίνησε το 1882, και ο Γκαουντί ανέλαβε το έργο τον επόμενο χρόνο μετατρέποντας τα αρχικά σχέδια για τη βασιλική σε μια πολύ πιο φιλόδοξη πρόταση, η οποία αρχικά χρηματοδοτήθηκε από δωρεές μετανοούντων πιστών. Όταν πέθανε το 1926, είχε κατασκευαστεί μόνο ένας από τους 18 πύργους που είχαν σχεδιαστεί.

Το έργο συνέχισε να χρηματοδοτείται από επισκέπτες και ιδιώτες μέσω του ιδρύματος Σαγράδα Φαμίλια.

Κατά τη μακρά πορεία της ανέγερσης, η βασιλική αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, Καταλανοί αναρχικοί έβαλαν φωτιά στην κρύπτη, καταστρέφοντας τα σχέδια και τα γύψινα μοντέλα που είχε δημιουργήσει ο Γκαουντί και τα οποία θα καθοδηγούσαν τη μελλοντική κατασκευή. Πιο πρόσφατα, η πανδημία Covid-19 οδήγησε στη παύση των εργασιών την οποία μέλη του ιδρύματος απέδωσαν στην έλλειψη τουριστών και στην επακόλουθη μείωση της χρηματοδότησης του έργου.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του έργου, Χαβιέρ Μαρτίνεθ, η ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου θα συμπέσει με τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Γκαουντί με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατό του, ενώ οι εργασίες για τα διακοσμητικά στοιχεία, γλυπτά και μια σκάλα που οδηγεί στην κύρια είσοδο του κτιρίου αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: BBC / iefimerida.gr