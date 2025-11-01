Η Ρωσία καταδίκασε την πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, με τη Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, να δηλώνει ότι η «αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα συμβάλει στη διευθέτηση της σύγκρουσης». Οι δηλώσεις της μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, μετά τις πληροφορίες για την έγκριση της αποστολής από το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με το CNN, το Πεντάγωνο έχει δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταφορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πρόσφατα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Οι πύραυλοι Tomahawk διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων, γεγονός που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να πλήξει στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές πετρελαίου. Ο Ζελένσκι φέρεται να έχει ζητήσει προσωπικά την προμήθειά τους.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αξιολόγηση του Πενταγώνου «αφαιρεί κάθε δικαιολογία» για καθυστέρηση στην αποστολή, με αρκετούς συμμάχους των ΗΠΑ να εκφράζουν την υποστήριξή τους. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν πολλούς Tomahawk που ενδεχομένως θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία».

Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά την απόφαση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τον προειδοποίησε ότι η αποστολή των πυραύλων θα μπορούσε να προκαλέσει «ανεπανόρθωτη ζημιά» στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Ο Πούτιν φέρεται να αναγνώρισε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, αλλά εκτίμησε ότι δεν θα είχαν ουσιαστικό στρατιωτικό αποτέλεσμα στο πεδίο των μαχών.

Παρά τη διστακτικότητα του Τραμπ, η κυβέρνησή του έχει ήδη εκπονήσει σχέδια άμεσης αποστολής, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται απογοητευμένος από τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες και, ως απάντηση, ενέκρινε νέες κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, αναβάλλοντας προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη.

protothema.gr