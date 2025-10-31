Το Πεντάγωνο έχει δώσει το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, αφού έκρινε πως κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ. Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το CNN, η αξιολόγηση του Πενταγώνου παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την προμήθεια των πυραύλων για να πλήξει αποτελεσματικότερα εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι Tomahawk διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων, γεγονός που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επεκτείνει τη δυνατότητα πλήγματος σε βάθος μέσα στα ρωσικά εδάφη.

Η έγκριση του Πενταγώνου ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αμερικανική αξιολόγηση «αφαιρεί κάθε δικαιολογία» για την μη αποστολή των πυραύλων. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που «θα μπορούσαν ενδεχομένως να δοθούν στην Ουκρανία».

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα δεδομένα

Ωστόσο, προς έκπληξη αξιωματούχων σε Ουάσιγκτον και Ευρώπη, ο Τραμπ άλλαξε στάση λίγες ημέρες αργότερα. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται» τους πυραύλους, ενώ κατ’ ιδίαν τού ξεκαθάρισε ότι «προς το παρόν» δεν πρόκειται να τους παραχωρήσει.

Η μεταστροφή του ήρθε μία ημέρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα είχαν ουσιαστικό στρατιωτικό αντίκτυπο στο πεδίο και θα προκαλούσαν «ανεπανόρθωτη ζημιά» στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν σχολίασαν τις πληροφορίες αυτές.

Παρότι ο Τραμπ δεν έχει αποσύρει πλήρως το ενδεχόμενο, η κυβέρνησή του έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για άμεση αποστολή των πυραύλων, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται απογοητευμένος από τη στάση του Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και, ως απάντηση, ενέκρινε πρόσφατα νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, ακυρώνοντας προσωρινά μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη.

Επαρκή τα αποθέματα, προβληματισμός για την εκπαίδευση και τη χρήση

Την ίδια στιγμή, αν και το Πεντάγωνο δεν εκφράζει ανησυχίες για τα αποθέματα, Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι παραμένουν επιχειρησιακά ζητήματα: πώς θα εκπαιδευτούν οι ουκρανικές δυνάμεις στη χρήση των Tomahawk και πώς θα εκτοξευτούν οι πύραυλοι στην πράξη. Οι Tomahawk εκτοξεύονται, συνήθως, από πλοία ή υποβρύχια, όμως το ουκρανικό ναυτικό έχει υποστεί σοβαρές απώλειες. Επομένως, οι πύραυλοι θα χρειάζονταν χερσαίους εκτοξευτές, παρόμοιους με αυτούς που έχουν αναπτύξει οι Πεζοναύτες και ο Αμερικανικός Στρατός.

Ακόμη και χωρίς τέτοιους εκτοξευτές, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει τεχνική λύση. Ένας εξ αυτών υπενθύμισε πως οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να προσαρμόσουν τους βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow, ώστε να εκτοξεύονται από παλαιά σοβιετικά μαχητικά αεροσκάφη, παρά το ότι είχαν σχεδιαστεί αποκλειστικά για σύγχρονα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ.

