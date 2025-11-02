Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί δυνάμεις σε δύο απομονωμένα σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, ένα στη Ράφα και ένα στο Χαν Γιούνις, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι «να τις εξαλείψει».

Μιλώντας στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «αξιολύπητες» τις προσπάθειες της Χαμάς «να εξαπατήσει εμάς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο». «Δεν θα πετύχουν», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εργάζεται για την επιστροφή όλων των ομήρων.

Τόνισε ότι η προστασία των ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» και έδωσε εντολή «να πλήττονται άμεσα όσοι επιχειρούν να επιτεθούν εναντίον τους».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ισραήλ «ενημερώνει τους Αμερικανούς φίλους του, αλλά δεν ζητά την άδειά τους για να δράσει». «Ακούω δηλώσεις που είναι απλώς αναληθείς», πρόσθεσε. «Το Ισραήλ διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την ασφάλειά του και δεν θα την παραχωρήσει».

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για συμφωνία που μοιράζεται με τον Πρόεδρο Τραμπ και εφαρμόζεται στο πλαίσιο σαφούς στρατηγικής». «Αν δεν επιτευχθεί με τον έναν τρόπο, θα επιτευχθεί με τον άλλον και όλοι γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο τρόπος και ποιος θα τον εφαρμόσει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει να επανεξοπλιστεί και κάλεσε την κυβέρνηση της χώρας «να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τον αφοπλισμό της οργάνωσης». «Το Ισραήλ θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και δεν θα επιτρέψει στον Λίβανο να μετατραπεί σε νέο μέτωπο εναντίον μας», τόνισε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε, τέλος, ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξαλείψει την απειλή των Χούθι από την Υεμένη».

