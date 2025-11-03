Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos, η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αφοσιωμένος στην προστασία της ελευθερίας του λόγου, την εξασφάλιση μιας δίκαιης δικαιοσύνης ή την διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου και αντίπαλος ενός ποινικού συστήματος δικαιοσύνης που χρησιμοποιείται ως όπλο, η δημοσκόπηση δείχνει ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει την πλειονότητα των Αμερικανών για τις δεσμεύσεις του σε αυτές τις αρχές.

Αν και το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ελαφρά προβάδισμα στα ίδια θέματα, η δημοσκόπηση εντοπίζει μια πιθανή δυσκολία για την στρατηγική του κόμματος, καθώς προσπαθεί να αναδείξει τις επιθέσεις του Τραμπ ενάντια σε καθιερωμένα πρότυπα του δικαστικού συστήματος.

Η δημοσκόπηση καταδεικνύει επίσης την εκτεταμένη πεποίθηση ότι ο Τραμπ ξεπερνά τα όρια στην προσπάθειά του να διευρύνει τις εξουσίες της προεδρίας, με σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών να συμφωνούν με αυτή την άποψη. Μάλιστα, μια πλειοψηφία 58% λέει ότι υπερβαίνει τα όρια στο να στοχεύει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι επίσης αντίθετη με την ιδέα του να λάβει μια μεγάλη αποζημίωση από την κυβέρνηση για τις ομοσπονδιακές έρευνες που αφορούν τη συμπεριφορά του. Το 2023 και το 2024, ο Τραμπ υπέβαλε αξιώσεις για συνολική αποζημίωση ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων και πιο πρόσφατα πρότεινε να ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να καταβάλει αυτές τις αξιώσεις.

Επιπλέον, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 63% των Αμερικανών αντιτίθεται σε αυτή την πληρωμή, ενώ μόλις το 20% τη στηρίζει. Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι αντιτίθενται με μεγάλη πλειοψηφία, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται διχασμένοι με το 48% να συμφωνεί και το 31% να διαφωνεί.

Η δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24 και 28 Οκτωβρίου, αναδεικνύει την αδύναμη δημοτικότητα του Τραμπ, με το 41% των Αμερικανών να εγκρίνουν τη δουλειά του και το 59% να την αποδοκιμάζουν. Οι Ρεπουμπλικανοί συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν σε υψηλά ποσοστά (86%), ενώ το 95% των Δημοκρατικών τον αποδοκιμάζει.

Σε σχέση με τη δέσμευση του Τραμπ για δίκαιο δικαστικό σύστημα και ελεύθερες εκλογές, οι απόψεις παραμένουν διχασμένες. Το 43% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ δεσμεύεται για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ενώ το 56% διαφωνεί.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, παρά τις μικρές διαφορές σε σχέση με τον Τραμπ, εμφανίζεται με καλύτερους δείκτες σε θέματα όπως η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Ωστόσο, το 60% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι Δημοκρατικοί δεν είναι δεσμευμένοι στην προστασία του δικαιώματος να κατέχουν όπλα.

protothema.gr