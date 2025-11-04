Ο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας και συνιδρυτής του πολυεθνικού ομίλου Hinduja Group, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με περίπου 200.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Ο Χιντούτζα και η οικογένειά του συγκρότησαν την περιουσία τους μέσω δραστηριοτήτων σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, τα μέσα ενημέρωσης, τα πετρελαιοειδή και τη βιομηχανία μεταφορών, ενώ διατηρούν εκτεταμένη ακίνητη περιουσία στο κεντρικό Λονδίνο. Σύμφωνα με τους Sunday Times, η καθαρή περιουσία της οικογένειας ανέρχεται σε περίπου 45 δισ. δολάρια (35 δισ. λίρες), ενώ το Forbes το 2024 τοποθέτησε τους αδελφούς Χιντούτζα στην 11η θέση των πλουσιότερων επιχειρηματιών της Ινδίας.

Ο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα ήταν ο δεύτερος από τέσσερις αδελφούς που έλεγχαν από κοινού τον όμιλο Hinduja επί δεκαετίες. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σριτσάντ, απεβίωσε το 2023 σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας ξεκίνησε από μια μικρή εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εμπορίου που είχε ιδρύσει ο πατέρας τους στην Ινδία, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους και πιο διαφοροποιημένους ομίλους διεθνώς.

Παρά τον πλούτο και την επιρροή του, ο Χιντούτζα απέφευγε τη δημοσιότητα, αν και το όνομά του είχε εμπλακεί το 2001 σε πολιτική υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του λόρδου Πίτερ Μάντελσον από το βουλευτικό αξίωμα.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ποιος θα αναλάβει την ηγεσία του ομίλου μετά τον θάνατό του.

