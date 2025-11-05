Η New York Post επέλεξε ένα προκλητικό εξώφυλλο για να σχολιάσει τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, απεικονίζοντάς τον με σφυροδρέπανο και κατακόκκινη φόρμα, σε μια σαφή αναφορά στο σοσιαλιστικό ιδεολογικό του προφίλ μετά την εκλογή του στη δημαρχία.

«On your Marx, get set, Zo! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος», γράφει ο τίτλος της εφημερίδας η οποία χρησιμοποιεί λογοπαίγνιο, αλλάζοντας τη φράση «on your marks, get set, go» δηλαδή «στις θέσεις σας, έτοιμοι, πάμε».

Από κάτω με μεγάλα κόκκινα γράμματα χαρακτηρίζει τη Νέα Υόρκη, «Κόκκινο Μήλο» αντί για «Μεγάλο Μήλο».

Το εξώφυλλο της NY Post για τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζοντας (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα) λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων και σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της πόλης. Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής γίνεται ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας, καθώς και ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Η επικράτησή του έναντι του 67χρονου πρώην κυβερνήτη ‘Αντριου Κουόμο (41,6%), ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος, και του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα (7,1%), αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια δημόσια διάθεση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης. Η αποχώρηση του απερχόμενου δημάρχου Έρικ ‘Ανταμς από την κούρσα επανεκλογής του άνοιξε τον δρόμο για την ανοδική δυναμική της εκστρατείας του Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι βασίστηκε σε μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακούφισης, δεσμευόμενος για πάγωμα ενοικίων σε κατοικίες με καθεστώς ελέγχου, διεύρυνση προγραμμάτων προσιτής κατοικίας, δωρεάν μετακίνηση με δημοτικά λεωφορεία και αύξηση της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων.

Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει επίσης μια αναδιάταξη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη. Η ισχυρή επίδοση του Κουόμο ως ανεξάρτητου ανέδειξε βαθύτερες εσωκομματικές εντάσεις, ενώ το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών παρέμεινε περιθωριακό.

