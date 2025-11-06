Η νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε ευκαιρία για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για να επιτεθεί στην πολιτική της αριστεράς, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» να ηγηθεί της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στη Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη, υπό τη νέα της ηγεσία, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη πορεία.

«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

.@POTUS: "The Communists, Marxists, Socialists, and Globalists had their chance—and they delivered nothing but disaster… their day is OVER, their grip is BROKEN, and their time is absolutely DONE. The Golden Age of America has begun and we are just getting started." pic.twitter.com/7SsaLjh0x3 November 5, 2025

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εκλογική αναμέτρηση της Νέας Υόρκης για να ενισχύσει την ευρύτερη κριτική του κατά των Δημοκρατικών και της πολιτικής τους. «Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη—όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο… οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα»

.@POTUS: "If you want to see what Congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday’s election in New York—where their party installed a COMMUNIST as the mayor…our opponents are hellbent on turning America into Communist Cuba or Socialist… pic.twitter.com/ucEZILOpFQ November 5, 2025

Σχολίασε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν «μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής». Μάλιστα, έκανε και ένα πικρό σχόλιο λέγοντας ότι το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για «εκείνους που φεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

.@POTUS: "After last night’s results, the decision facing all Americans could not be more clear — we have a choice between Communism and common sense." pic.twitter.com/YgwGe547oX November 5, 2025

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ επαίνεσε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η Αμερική βρίσκεται σε μια «χρυσή εποχή», με «την πιο ισχυρή οικονομία, τα πιο ισχυρά σύνορα και τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις». Ισχυρίστηκε ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια» επιστρέφουν στη χώρα, ενώ αναφέρθηκε στην ανανεωμένη βιομηχανική επένδυση και την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.

.@POTUS: "I'm pleased to report that today, the United States has the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest SPIRIT of any nation anywhere… This is the Golden Age of America." pic.twitter.com/2e5GXMTPJc November 5, 2025

Αν και ο Τραμπ μετακόμισε στην Φλόριντα το 2019, συνέχισε να επισημαίνει την «πτώση» της Νέας Υόρκης, την οποία αποδίδει στην ηγεσία των Δημοκρατικών. Ο ίδιος, μάλιστα, έχει αναφερθεί συχνά στη Νέα Υόρκη και την προσωπική του πορεία ως επιχειρηματίας στη Μανχάταν, διαχειριζόμενος landmarks όπως το Trump Tower και την ανακαίνιση του Παγοδρομίου Wollman στο Σέντραλ Παρκ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να δει τη Νέα Υόρκη να πετυχαίνει παρά τη νέα κατεύθυνση της πόλης. «Θα τους βοηθήσουμε λίγο», είπε χαρακτηριστικά. «Κάθε μέρα η κυβέρνηση μου θα παλεύει, θα παλεύει, θα παλεύει, και η Αμερική θα κερδίζει, θα κερδίζει, θα κερδίζει»

protothema.gr