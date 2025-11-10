Διακήρυξη με την οποία ανακηρύσσει την ερχόμενη εβδομάδα, ως εβδομάδα «αντικομμουνισμού», ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιτιθέμενος σε προοδευτικούς αντιπάλους του.

Αυτές οι διακηρύξεις, στις οποίες οι Αμερικανοί πρόεδροι αναδεικνύουν θέματα ενδιαφέροντος τους για μια μέρα ή μια εβδομάδα, είναι κατά κύριο λόγο συμβολικές.

Καταγγέλλοντας «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία», ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έγραψε στο κείμενο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος: «Σήμερα, νέες φωνές επαναλαμβάνουν παλιά ψέματα, μεταμφιέζοντάς τα κάτω από φράσεις όπως “κοινωνική δικαιοσύνη” ή “δημοκρατικός σοσιαλισμός”», τάση στην οποία ισχυρίζεται ότι ανήκει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Το μήνυμά τους παραμένει το ίδιο: παραιτηθείτε από τις ελευθερίες σας, εμπιστευτείτε τη δύναμη της κυβέρνησης και ανταλλάξτε την υπόσχεση ευημερίας με την κούφια άνεση του ελέγχου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αποκαλέσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και δήλωσε σε ομιλία του μετά την εκλογή του τελευταίου ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν «μια επιλογή μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».

