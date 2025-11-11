Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα στο διεθνές αεροδρόμιο Dulles, όταν ένα όχημα μεταφοράς επιβατών, γνωστό ως “mobile lounge”, προσέκρουσε με δύναμη στην αποβάθρα του κτιρίου.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 18 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινά νοσοκομεία για παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 μ.μ. Όπως αναφέρεται, το όχημα, το οποίο πλησίαζε υπό γωνία την αποβάθρα για να αποβιβάσει επιβάτες, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο σημείο πρόσδεσης του κτηρίου.

Big response at Dulles after a mobile lounge struck the dock "at an angle." Passengers were escorted off via stairs and evaluated for injuries. It's not having an impact on flight operations. #FOX5DC pic.twitter.com/KkhwJGWSqr — Jim Lokay (@Lokay) November 10, 2025

Κανονικά η λειτουργία του αεροδρομίου

Ευτυχώς, οι τραυματισμοί δεν θεωρούνται σοβαροί, αν και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Η Αρχή Αεροδρομίων διαβεβαίωσε ότι παρά το ατύχημα, η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά και δεν επηρεάζεται η μετακίνηση των επιβατών.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση για αρκετές ώρες, αλλά οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση πλήρους ομαλότητας στην περιοχή.

iefimerida.gr