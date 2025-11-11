Έκρηξη έπειτα από επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από κτίριο δικαστηρίου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με τις τοπικές Αρχές να αναφέρουν πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 27.

Κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Reuters πηγή από νοσοκομείο.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, σε περιοχή που συνήθως είναι γεμάτη από πολίτες και δικηγόρους, όταν ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στο δικαστήριο, αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά.

Explosion outside Islamabad court. 💥🔥

«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν λάβουμε την έκθεση της ιατροδικαστικής ομάδας», δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Explosion in Pakistan's capital, Islamabad.



Footage obtained shows several bodies lying on the ground.



Authorities under Pakistan's military regime have yet to issue any statement regarding the cause of the explosion.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από το σημείο, όπου φαίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι πεσμένοι κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα.

Explosion reported outside the district court in Islamabad – media



Several people have been injured, deaths suspected



Efforts are being made to determine the nature of the explosion



Some accounts suspect False Flag Operation – what do you think?

«Καθώς στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα…άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ. «Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

