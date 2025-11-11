Έκρηξη έπειτα από επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από κτίριο δικαστηρίου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με τις τοπικές Αρχές να αναφέρουν πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 27.
Κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Reuters πηγή από νοσοκομείο.
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, σε περιοχή που συνήθως είναι γεμάτη από πολίτες και δικηγόρους, όταν ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στο δικαστήριο, αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά.
«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν λάβουμε την έκθεση της ιατροδικαστικής ομάδας», δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από το σημείο, όπου φαίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι πεσμένοι κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα.
«Καθώς στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα…άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ. «Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.