Όπως σε πολλές γνωριμίες μέσω Tinder, η ιστορία ξεκίνησε με ένα ματσάρισμα, ακολούθησαν μερικές εβδομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων και στη συνέχεια κανονίστηκε ένα πρώτο ραντεβού για φαγητό.

Ωστόσο, όταν η τότε 27χρονη Νάντια πήγε στο διαμέρισμα του Κρίστοφερ για να φύγουν μαζί προς το εστιατόριο, η συνάντηση πήρε μια απρόσμενη και ανατριχιαστική τροπή, μια εμπειρία που ακόμη και επτά χρόνια αργότερα δεν έχει ξεχάσει.

Δεν είναι η μόνη. Έξι γυναίκες κατέθεσαν τις εμπειρίες τους σε podcast του BBC για τον Κρίστοφερ Χάρκινς, ένα κατά συρροή απατεώνα που δεν σταματούσε μόνο στο να αποσπά χρήματα, αλλά προχωρούσε σε σωματική και ακραία ψυχολογική βία, σεξουλαικές επιθέσεις, απειλές, ακόμη και βιασμό.

Παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει στην αστυνομία στη Σκωτία από το 2012 κιόλας, οι Αρχές άρχισαν να ερευνούν την περίπτωση του 38χρονου σήμερα Χάρκινς μόλις το 2019.

Η αστυνομία ήταν επικεντρωμένη στο οικονομικό κομμάτι και, επειδή δεν υπήρχαν καταγγελίες για απειλές ή βία, χειρίστηκε τις υποθέσεις ως αστικές (απάτες) και όχι ποινικές. Ακόμη περισσότερο, οι καταγγελίες γίνονταν σε διαφορετικά τμήματα της αστυνομίας στη Σκωτία και οι επιθέσεις εξετάζονταν χωριστά η μία από την άλλη.

Αυτό που τελικά έκανε τις Αρχές να εξετάσουν πιο σοβαρά την υπόθεση ήταν η πρωτοβουλία μιας γυναίκας να πάει στα μέσα ενημέρωσης τον Οκτώβριο του 2019 για καταγγείλει τον Χάρκινς. Η αστυνομία την είχε απορρίψει παρά το ότι κατήγγειλε ότι ο Χάρκινς της είχε αποσπάσει 3.247 λίρες για ανύπαρκτο πακέτο διακοπών.

Σήμερα η Νάντια λέει ότι τα προειδοποιητικά σημάδια εμφανίστηκαν από τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματός του το 2018. Ο Χάρκινς της άνοιξε φορώντας φόρμα και της είπε ότι είναι πολύ κουρασμένος για έξοδο. Μήπως να έπαιρναν φαγητό να το φάνε στο σπίτι του;

Η Νάντια μπήκε και βρήκε ένα άδειο διαμέρισμα – ακόμη και η τηλεόραση ήταν πάνω σε κουτιά. Της πρόσφερε βότκα, αλλά αυτή προτίμησε να βάλει μόνη της ένα αναψυκτικό. Αυτό τον εξόργισε, ακόμη περισσότερο όταν κατά λάθος έσταξε λίγο αναψυκτικό στο πάτωμα.

«Αδέξια, δεν σέβεσαι την περιουσία μου» της έλεγε εξοργισμένος. «Εγώ σκεφτόμουν, “Πλάκα μου κάνει; Το πάτωμα είναι λάμινεϊτ”», λέει η Νάντια που αμέσως έφυγε από το διαμέρισμα με το αυτοκίνητό της. Είχε μείνει μαζί του μόλις 20 λεπτά.

Ο Χάρκινς αμέσως άρχισε να τη βομβαρδίζει με μηνύματα: «Πώς τολμά κάποια σαν εσένα να έχει το θράσος να φεύγει από ραντεβού μαζί μου» της έγραψε για την απειλήσει λίγη ώρα μετά ότι θα της ρίξει μολότοφ στο αυτοκίνητο, ότι θα την σκοτώσει και μετά θα επιτεθεί στον πατέρα της.

Επόμενος στόχος των ύβρεων του Χάρκινς η εμφάνισή της: «Χοντρή αγελάδα, μοιάζεις με γουρούνι, φοράς πολύ μέικαπ». Της έγραφε μέχρι το άλλο ξημέρωμα, καταρρακώνοντας την αυτοεκτίμηση της Νάντιας που είχε αγωνιστεί πολύ να επανακτήσει μετά από μια δύσκολη περίοδο που είχε περάσει.

«Αν δεν είχα την κόρη μου, θα είχα βάλει τέλος στη ζωή μου», λέει σήμερα.

Αν και αμέσως ανέφερε στην αστυνομία τις απειλές του Χάρκινς, αλλά άκουσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Δεν υπάρχουν ευθείες απειλές σε βάρος της, άκουσε από την αστυνομία – αλλά, αν υπάρξουν ποτέ, να τους ενημερώσει.

Μην μπορώντας να κάνει πολλά, η Νάντια μπλόκαρε τον αριθμό του, αλλά ο Χάρκινς συνέχισε να την παρενοχλεί από τα social media μέσα από πρόσωπα που τη γνώριζαν.

Αργότερα η Νάντια διάβασε τη μαρτυρία μιας γυναίκας που βίασε ο Χάρκινς και συνειδητοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί αν η αστυνομία είχε αναλάβει δράση εναντίον του. Ο Χάρκινς τη βίασε δύο μήνες μετά το ραντεβού μαζί της, «η κοπέλα θα μπορούσε να είχε σωθεί», λέει.

Τελικά ο Χάρκινς φυλακίστηκε το 2024, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία «δράσης». Η ποινή είναι 12 χρόνια για 19 αδικήματα για σωματική και σεξουαλική βία κατά 10 γυναικών. Μεταξύ τους οι απειλές και οι εκφοβισμοί κατά της Νάντιας και της οικογένειας της.

Πέρα από αυτά ο Χάρκινς παραδέχτηκε τις κατηγορίες για απάτη. Είχε αποσπάσει συνολικά 214.000 λίρες (περίπου 240.000 ευρώ) από γυναίκες, μεταξύ άλλων με ψεύτικα επενδυτικά προγράμματα αλλά και χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες γυναικών για να πάρει τραπεζικά δάνεια.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι απέσπασε άλλες 70.000 λίρες από γυναίκες. Συνολικά τα θύματά του ήταν τουλάχιστον 30 γυναίκες.

Οι Αρχές δεν φαίνονται πάντως ιδιαίτερα πρόθυμες να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα γιατί δεν τους έδωσαν τη δέουσα προσοχή.

Επτά χρόνια αργότερα η Νάντια λέει ότι έχει επανέλθει. «Είμαι τόσο καλά, εντελώς διαφορετική και με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δεν φοβάμαι να μιλήσω και δεν θα αγνοήσω ποτέ ξανά τα red flags».

protothema.gr