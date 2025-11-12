Θαμμένες σε έρημο κοντά στο Ντουμπάι βρέθηκαν οι διαμελισμένες σοροί ενός Ρώσου εκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων και της γυναίκας του, που είχαν απαχθεί αφού δέχθηκαν να συναντήσουν δήθεν επενδυτές.

Ο 38χρονος Ρόμαν Νόβακ και η σύζυγός του Άννα, εθεάθησαν τελευταία φορά πριν από έναν μήνα, όταν πήγαν να συναντήσουν, αυτούς που θεωρούσαν ότι ήταν επενδυτές στο ορεινό θέρετρο Χάτα του Ντουμπάι.

Το ζευγάρι που ζούσε στο Ντουμπάι και έκανε στα social media επίδειξη του πλούτου του και της αγάπης τους για γρήγορα αυτοκίνητα και ιδιωτικά τζετ, σύμφωνα με αναφορές των Αρχών, έπεσε θύμα εκβιασμού για την περιουσία κρυπτονομισμάτων που είχε αποκτήσει.

Λίγο πριν την εξαφάνισή τους ο Νόβακ είχε αποκτήσει ένα συλλεκτικό βρετανικό αυτοκίνητο AC Cobra.

Το θύμα είχε κάνει φυλακή στη Ρωσία για απάτη κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ ο 38χρονος φέρεται να απέκτησε τον πλούτο του με παράνομα μέσα. Ο Νόβακ, φίλος όπως ο ίδιος δήλωνε του ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντούροφ, ήταν ο δημιουργός της εφαρμογής συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Fintopio.

Συγκέντρωσε περίπου μισό δισεκατομμύριο σε επενδύσεις για την ανάπτυξή της, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε μαζί με τα χρήματα. Πριν μετακομίσει στο Ντουμπάι, ο Νόβακ φέρεται να εξέτισε έξι χρόνια φυλάκισης στην πατρίδα του για απάτη κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό portal Fontanka.

Το φρικτό έγκλημα στην έρημο του Ντουμπάι

Ο προσωπικός οδηγός του Νόβακ πιστεύεται ότι μετέφερε το ζευγάρι σε πάρκινγκ κοντά σε λίμνη, πριν επιβιβαστούν σε διαφορετικό όχημα για την υπόλοιπη διαδρομή στο Χάτα. Και τότε ήταν που ο Νόβακ έστειλε μηνύματα σε επαφές του στο τηλέφωνο, λέγοντας ότι ήταν «κολλημένος στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες (κάπου 170.000 ευρώ).

Συγγενείς του ζευγαριού στη Ρωσία σήμαναν συναγερμό στις Αρχές για την εξαφάνισή τους και μέλη της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής εντόπισαν τα τηλέφωνα του Νόβακ και της γυναίκας του για δύο ημέρες στο Χάτα, και ακολούθως στο Ομάν και στο Κέιπ Τάουν, όπου τα σήματα εξαφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Πλέον πιστεύεται ότι οι δολοφόνοι ενεργοποίησαν τα τηλέφωνα των θυμάτων, για να μπερδέψουν τις έρευνες.

Συνελήφθησαν τρεις Ρώσοι

Σύμφωνα με το Fontaka, η Ρωσική Εθνοφρουρά συνέλαβε έναν ύποπτο στην περιοχή Κρασνοντάρ την Παρασκευή. Άλλοι φερόμενοι ως συνεργοί συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη και στην περιοχή της Σταυροπόλ μετά την επιστροφή τους από το Ντουμπάι.

Οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν ως οι Ρώσοι πολίτες Κωνσταντίν Σαχτ, 53 ετών, πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών και τώρα διακινητής ναρκωτικών, καθώς και οι Γιούρι Σαρίποφ, 46 ετών, και Βλαντιμίρ Νταλέκιν, 45 ετών, που είχαν πολεμήσει για τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία πριν απαλλαγούν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι τρεις τους αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι απήγαγαν το ζευγάρι για να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα. Αφού απέκτησαν τον κωδικό πρόσβασης για το ψηφιακό πορτοφόλι του Νόβακ και ανακάλυψαν ότι ήταν άδειο, ζήτησαν λύτρα. Αλλά επειδή ο Νόβακ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις 152.000 λίρες, οι απαγωγείς τον δολοφόνησαν μαζί με τη γυναίκα του, διαμέλισαν τις σορούς τους και τις έθαψαν στην έρημο κοντά στο Ντουμπάι.

iefimerida.gr