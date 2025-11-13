Σκηνές από ταινία τρόμου βίωσε ένας windsurfer, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία. Ωστόσο, κατάφερε να βγει αλώβητος.

Συγκεκριμένα, ο 61χρονος Άντι Μακ Ντόναλντ βρισκόταν στο Μάργκαρετ Ρίβερ, νότια του Περθ, όταν συνάντησε τον καρχαρία, περίπου στις 5:45 μ.μ., σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης – news.com.au, The Sydney Morning Herald και τη βρετανική The Guardian.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης από καρχαρία

Ο 61χρονος έκανε υδροπτέρυγο (hydrofoil board) μαζί με μια ομάδα, όταν ξαφνικά χάθηκε μέσα στο νερό αφού ο καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μάλιστα, η σκηνή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο.

Μιλώντας στην The Sydney Morning Herald, ο Μακ Ντόναλντ είπε ότι ο καρχαρίας εφόρμησε από κάτω, χτυπώντας τη σανίδα του. «Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: ‘‘Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα μου”» είπε. «Συνειδητοποίησα ότι θα έδινα μάχη με έναν τεράστιο καρχαρία και, όπως καταλαβαίνεις, εκείνος ήταν ο αρχηγός της κατάστασης».

A surf camera has captured a board rider's terrifying fight with a great white as he was dragged under the waves. It happened at a popular surf break near WA's Margaret River and sparked a remarkable scramble for survival. https://t.co/4VFd60TgON @nickoverall_ pic.twitter.com/WxxvYEmc6c — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 11, 2025

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε το μέσο δείχνει τη σανίδα με εμφανές δάγκωμα και ένα μεγάλο κομμάτι να λείπει.

«Ήμουν απίστευτα τυχερός που δεν γύρισε για άλλη μία δαγκωνιά σε κάτι πιο νόστιμο. Προφανώς δεν του άρεσε η γεύση των ανθρακονημάτων της σανίδας» πρόσθεσε.

«Τον χτυπούσα με γροθιές και κλωτσιές»

Ο καρχαρίας, σύμφωνα πάντα με τον 61χρονο, μπλέχτηκε στη συνέχεια στο λουρί του ποδιού του Μακ Ντόναλντ, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να του ρίξει μία γροθιά.

«Με τράβηξε κάτω από το νερό και εκείνη τη στιγμή συνέβαιναν τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα» συνέχισε την αφήγηση. «Τον χτυπούσα με γροθιές και κλωτσιές. Κάποια στιγμή κατάφερε να απελευθερωθεί κι εγώ απλώς πήδηξα πάνω στο πανί μου, που είναι εν μέρει φουσκωτό, προσπαθώντας να βγω από το νερό, να κρατήσω τα άκρα μου έξω και να προσεύχομαι να μην επιστρέψει».

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον Guardian, ο Μακ Ντόναλντ διέφυγε σώος και αβλαβής από την επίθεση. Του πήρε περίπου 15 λεπτά να κωπηλατήσει μέχρι την ακτή με την κατεστραμμένη σανίδα του, έχοντας στο πλευρό του έναν φίλο, όπως αναφέρει η The Sydney Morning Herald.

iefimerida.gr