Ο δικτάτορας της ναζιστικής Γερμανίας, Αδόλφος Χίτλερ, σύμφωνα με νέα ανάλυση του DNA του, έπασχε από μια σπάνια γενετική διαταραχή, η οποία επηρέασε την ανάπτυξη των γεννητικών του οργάνων και πιθανότατα δυσχέρανε τη σεξουαλική του ζωή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο Χίτλερ έπασχε από σύνδρομο Kallmann, μια πάθηση που επηρεάζει την ορμονική ωρίμανση και καθυστερεί ή εμποδίζει την έναρξη της εφηβείας. Η διαταραχή αυτή υποδηλώνει ότι ενδεχομένως δυσκολευόταν να αναπτύξει ή να διατηρήσει σεξουαλικές σχέσεις.

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο ντοκιμαντέρ του βρετανικού δικτύο Channel 4, «Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator», που θα προβληθεί το Σάββατο.

Το ντοκιμαντέρ καταρρίπτει επίσης τον διαδεδομένο μύθο ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή, ενώ παρέχει ενδείξεις πως ενδέχεται να έπασχε από μία ή περισσότερες νευροαναπτυξιακές ή ψυχιατρικές διαταραχές.

Δείγμα αίματος του Χίτλερ από τον καναπέ όπου αυτοκτόνησε

Η ομάδα των επιστημόνων ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει το γενετικό προφίλ του Χίτλερ χρησιμοποιώντας δείγμα υφάσματος με ίχνη αίματος, το οποίο είχε κόψει Αμερικανός συνταγματάρχης από τον καναπέ όπου είχε αυτοκτονήσει ο δικτάτορας το 1945 στο καταφύγιό του στο Βερολίνο.

Η επικεφαλής της έρευνας, καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, γνωστή για την ταυτοποίηση των λειψάνων του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου Γ΄(1452-1485), παραδέχτηκε ότι είχε ενδοιασμούς να αναλάβει το εγχείρημα: «Το σκέφτηκα πολύ. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνει, και θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Το να μην το κάνουμε, θα ήταν σαν να τον τοποθετούμε σε βάθρο».

Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Αν έβλεπε ο ίδιος τα αποτελέσματα του DNA του, σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων».

Η πάθηση του Χίτλερ αύξανε τις πιθανότητες εμφάνισης μικροφαλλίας

Αφηγήσεις από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναφέρουν ότι ο Χίτλερ αποτελούσε αντικείμενο χλευασμού για το μέγεθος των γεννητικών του οργάνων. Η πάθησή του, σύμφωνα με τους ερευνητές, αύξανε σημαντικά τις πιθανότητες (10%) εμφάνισης μικροφαλλίας.

Ο Αδόλφος Χίτλερ σε μια ομιλία του / Φωτογραφία αρχείου: AP

Επιπλέον, ιατρική εξέταση του 1923 – που αποκαλύφθηκε το 2015 – έδειξε ότι ο Χίτλερ έπασχε από κρυψορχία, επιβεβαιώνοντας σατιρικό πολεμικό τραγούδι που αναφερόταν σε αυτό.

Ο ιστορικός Άλεξ Τζ. Κέι ιτου Πανεπιστημίου του Πότσδαμ εκτιμά ότι η βιολογική κατάσταση του Χίτλερ μπορεί να εξηγήσει εν μέρει την «ακραία και σχεδόν ολοκληρωτική αφοσίωσή του στην πολιτική».

«Άλλοι υψηλόβαθμοι Ναζί είχαν συζύγους, παιδιά ή εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Χίτλερ ήταν ο μόνος που δεν είχε. Πιστεύω πως μόνο υπό την ηγεσία του θα μπορούσε το ναζιστικό κίνημα να φτάσει στην εξουσία», δήλωσε.

Ο Χίτλερ είχε προδιάθεση για αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή

Η νέα ανάλυση DNA διαψεύδει παλαιότερους ισχυρισμούς ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες ή ότι καταγόταν από Εβραίο παππού.

Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα δεν απέκλεισε την πιθανότητα ο Χίτλερ να έπασχε από νευροαναπτυξιακές ή ψυχικές διαταραχές, καθώς αρκετά από τα γονίδιά του σχετίζονται με τέτοιες καταστάσεις. Η ανάλυση τον κατέταξε στα υψηλότερα ποσοστά πιθανότητας για αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή — χωρίς να είναι σαφές ποια συμπτώματα παρουσίαζε στην πραγματικότητα.

«Η βιολογία του δεν τον βοήθησε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση εκ των υστέρων, αλλά είναι πιθανό οι γνωστικές του λειτουργίες να επηρεάστηκαν. Βασίζομαι στη συμπεριφορά του όσο και στα γονίδιά του για να το πω αυτό», σχολίασε ο δρ Άλεξ Τσομπανίδης, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να στιγματιστούν άτομα με αντίστοιχες διαταραχές.

Όπως σημειώνει ο ψυχολόγος Σάιμον Μπάρον-Κοέν, «η συμπεριφορά δεν είναι ποτέ αποκλειστικά γενετικά καθορισμένη. Το να συνδέουμε τη φρίκη του Χίτλερ με άτομα που φέρουν τέτοιες διαγνώσεις είναι επικίνδυνο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων δεν είναι βίαιοι ούτε σκληροί — και πολλοί είναι ακριβώς το αντίθετο».

