Συγκλονιστικές εικόνες μεταδίδονται από την Κίνα, καθώς τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Τετάρτης ένας αρχαίος ναού 1.500 ετών στην πόλη Ζανγκτζιαγκάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσού. Σε βίντεο μάλιστα, φαίνεται να καταρρέει η παγόδα του.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της κοινότητας Φενγκχάνγ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Η κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τις γύρω δασικές περιοχές και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του διαδικτύου αποτυπώνουν τη στιγμή που το αρχαίο κτήριο φλέγεται και μεγάλα μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν στον ουρανό.

Η ιστορία του ναού Yongqing

Πρόκειται για έναν ναό με ιστορία 1500 ετών, ο οποίος χτίστηκε το 536 κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Λιάνγκ του Νότιου Βασιλείου στη νότια πλαγιά του βουνού Φενγκουάνγκ (Όρος Φοίνιξ). Το βουνό, παρά το χαμηλό του υψόμετρο (86 μ.), μοιάζει με φοίνικα που ανοίγει τα φτερά του, εξ ου και το όνομά του.

Αναφέρεται και ως ένας από τους «480 υπέροχους ναούς» των Νότιων Δυναστειών στο ποίημα που συνέθεσε ο διάσημος ποιητής της δυναστείας των Τανγκ, Ντου Μου.

Στον πύργο Wenchang μέσα στο ναό ο διάσημος συγγραφέας Shi Nai’an έγραψε μερικά από τα κεφάλαια του «Water Margin», το οποίο θεωρείται ένα από τα τέσσερα αριστουργήματα της κινεζικής λογοτεχνίας.

Ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές στο πέρασμα των αιώνων, ενώ το 1958 καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η διαδικασία ανακατασκευής του ξεκίνησε το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1998.

protothema.gr