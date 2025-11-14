Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να ζητήσει από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να ηγηθεί μιας έρευνας για τις σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με αρκετές επιφανείς προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών του αντιπάλων, καθώς και μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την αποκάλυψη των emails του Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιλάμβαναν αναφορές σε εκείνον.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν το ψέμα του Έπσταϊν για να αποσπάσουν την προσοχή από την καταστροφή που προκάλεσε το κλείσιμο της κυβέρνησης και όλες τις αποτυχίες τους, θα ζητήσω από την Γενική Εισαγγελέα Πάμ Μπόντι και το υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με τους μεγάλους πατριώτες του FBI, να ερευνήσουν τη σύνδεση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την JP Morgan Chase και πολλές άλλες προσωπικότητες και οργανισμούς, για να καταλάβουμε τι συνέβαινε» ανέφερε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.

«Αυτό είναι άλλη μία απάτη “η Ρωσία φταίει για όλα” με όλα τα βέλη να δείχνουν τους Δημοκρατικούς» ανέφερε ο Τραμπ.

