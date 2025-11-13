Δεκάδες email του Τζέφρι Έπσταϊν προς δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα, που δημοσιοποιήθηκαν από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, φέρνουν εκ νέου στο προσκήνιο τις σχέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματιστή. Τα μηνύματα, σύμφωνα με το Reuters, τροφοδοτούν ερωτήματα για το τι γνώριζε ο Τραμπ σχετικά με την κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών, ενώ η ορκωμοσία νέας Δημοκρατικής βουλεύτριας άνοιξε νέο πολιτικό μέτωπο στο Κογκρέσο για την πλήρη αποδέσμευση των φακέλων της υπόθεσης.

Οι Δημοκρατικοί έδωσαν στη δημοσιότητα μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, καθώς και της Γκισλέιν Μάξγουελ, της Βρετανίδας κοσμικής που εκτίει 20ετή ποινή κάθειρξης για τον ρόλο της στη διευκόλυνση της σεξουαλικής διακίνησης του Έπσταϊν. Σε email του 2019 προς τον Γουλφ, ο Έπσταϊν έγραψε ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς εννοούσε.

Στα μηνύματα, ο Έπσταϊν εμφανίζεται επίσης να ισχυρίζεται πως δάνεισε 30 εκατ. δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ και φέρεται να ζητά από τρίτο πρόσωπο να βάλει «ένα τσιράκι του» να ελέγξει την υποθήκη στο συγκρότημα Μαρ α Λάγκο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι γνώριζε για τη σεξουαλική διακίνηση του Έπσταϊν. Έχει δηλώσει ότι υπήρξαν κάποτε φίλοι, πριν διακόψουν τις σχέσεις τους, και πως δεν είχε γνώση της εγκληματικής του δράσης. Τα νέα email, ωστόσο, δείχνουν ότι η επικοινωνία τους δεν είχε διακοπεί πλήρως, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η ορκωμοσία Γκριτζάλβα και η μάχη για τους φακέλους

Η δημοσιοποίηση των email συνέπεσε με την ορκωμοσία της Δημοκρατικής βουλεύτριας Αντελίτα Γκριτζάλβα από την Αριζόνα, από τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, επτά εβδομάδες μετά τη νίκη της στις ειδικές εκλογές. Η καθυστέρηση στην ορκωμοσία της θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Γκριτζάλβα έγινε η 218η βουλευτής που στηρίζει την αίτηση για την αποδέσμευση όλων των μη διαβαθμισμένων αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν – μια διαδικασία την οποία, μέχρι σήμερα, Τζόνσον και Τραμπ αντιστέκονταν να επιτρέψουν.

Μια αίτηση (discharge petition) για τη δημόσια αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν στο Κογκρέσο έφτασε το όριο των 218 υπογραφών, γεγονός που σημαίνει ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ψηφοφορία. Η Γκριτζάλβα δήλωσε ότι «είναι καιρός το Κογκρέσο να ανακτήσει τον ρόλο του ως θεσμός ελέγχου και ισορροπίας αυτής της κυβέρνησης» και δεσμεύτηκε να υπογράψει την αίτηση για την αποδέσμευση των αρχείων.

Ο συντάκτης της πρότασης, Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ανέφερε πως η συμπλήρωση των 218 υπογραφών του δίνει την πλειοψηφία που απαιτείται για να επιβάλει ψηφοφορία.

Τι αποκαλύπτουν τα email για τον Τραμπ

Το πακέτο email που αποκαλύφθηκε την Τετάρτη περιλαμβάνει μήνυμα του 2011 προς τη Μάξγουελ, όπου ο Έπσταϊν περιγράφει τον Τραμπ ως «εκείνο το σκυλί που δεν γαβγίζει», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες στο σπίτι μου» με ένα από τα θύματά του, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί.

Σε άλλη ανταλλαγή, ο Έπσταϊν αναφέρεται σε μία 20χρονη φίλη που «έδωσε στον Ντόναλντ» το 1993 και μιλά σε δημοσιογράφο για φωτογραφίες του «Ντόναλντ και κοριτσιών με μπικίνι στην κουζίνα μου», χωρίς να είναι σαφές αν αστειεύεται ή αν προσπαθεί να «παίξει» με τον δημοσιογράφο για να αποκομίσει οφέλη.

Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, αναφέρεται το ερώτημα: «Θα ήθελες φωτογραφίες του Ντόναλντ και κορίτσια με μπικίνι στην κουζίνα μου;».

Στην ίδια αλληλογραφία εμφανίζεται και η φράση «Ο Τραμπ το σκυλί που δεν γαβγίζει» στο πρώτο email, με τον δημοσιογράφο κουτσομπολίστικων περιοδικών Μάικλ Γουλφ να φέρεται στη συνέχεια να προτείνει στον Έπσταϊν να αξιοποιήσει τις δημόσιες αρνήσεις του Τραμπ για τη σχέση τους, ώστε να τον «κρατάει».

Την ίδια ημέρα, οι Ρεπουμπλικανοί δημοσιοποίησαν περίπου 20.000 έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται συχνά, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του πορείας ή ισχυρισμών για σεξουαλική συμπεριφορά.

Η απάντηση Τραμπ: «Απόπειρα αντιπερισπασμού για το shutdown»

Ο Τραμπ αντέδρασε κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς πως επέλεξαν τη χρονική στιγμή δημοσιοποίησης για να καλύψουν τις εντυπώσεις από το ρεκόρ των 43 ημερών που διήρκεσε το πρόσφατο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το 50% των Αμερικανών αποδίδει την ευθύνη στους Ρεπουμπλικάνους και το 47% στους Δημοκρατικούς, χωρίς σαφή πολιτικό νικητή.

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και τόσα άλλα θέματα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε προηγούμενη ενημέρωση Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι έσβησαν το όνομα του θύματος από τα email, επειδή επρόκειτο για τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο και είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ φιλικό χωρίς να τον κατηγορήσει για οποιοδήποτε αδίκημα στις μεταθανάτιες αναμνήσεις της.

«Αυτά τα email δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα άλλο από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό», δήλωσε η Λίβιτ.

Σε άλλη αναφορά, ο Έπσταϊν περιγράφει σκηνικό στην κατοικία του, σημειώνοντας: «Ρωτήστε τον υπηρέτη μου για τον Ντόναλντ που σχεδόν πέρασε μέσα από μια (συρόμενη γυάλινη) πόρτα, αφήνοντας το αποτύπωμα της μύτης του στο τζάμι, ενώ νεαρές γυναίκες κολυμπούσαν στην πισίνα και ήταν τόσο απορροφημένος που έπεσε κατευθείαν πάνω στην πόρτα».

Η υπόθεση «στοιχειώνει» πολιτικά τον Τραμπ

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να βαραίνει πολιτικά τον Τραμπ, προκαλώντας ανησυχία ακόμη και σε υποστηρικτές του, οι οποίοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει την έκταση των σχέσεων του Έπσταϊν με ισχυρούς και εύπορους παράγοντες. Κύκλοι της συντηρητικής βάσης έχουν ασκήσει ασυνήθιστη κριτική στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την περιορισμένη διαφάνεια γύρω από την υπόθεση.

Σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Οκτώβριο, μόνο 4 στους 10 Ρεπουμπλικάνους δήλωσαν ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την υπόθεση Έπσταϊν, έναντι περίπου 9 στους 10 που εγκρίνουν συνολικά την απόδοσή του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επικοινώνησαν με τις Ρεπουμπλικάνες βουλεύτριες Λόρεν Μπέμπερτ και Νάνσι Μέις, ζητώντας τους να αποσύρουν τις υπογραφές τους από την αίτηση που θα ανάγκαζε τη Βουλή να ψηφίσει για τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων της υπόθεσης.

Η Μπέμπερτ, σε ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε τη συνάντηση με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας: «Μαζί, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της διαφάνειας για τον αμερικανικό λαό».

