Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να έχουν εντοπίσει την πραγματική χαμένη Ατλαντίδα, καθώς ανακάλυψαν ίχνη μιας βυθισμένης πόλης στη λίμνη Ίσικ-Κουλ στο Κιργιστάν, γεγονός που αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από τον αρχαίο μύθο. Παρά το μεγάλο βάθος της λίμνης, τα ευρήματα βρίσκονται σε πολύ ρηχά νερά. Μεταξύ αυτών είναι:
- Κατάλοιπα μεσαιωνικού νεκροταφείου,
- Μεγάλα κεραμικά αγγεία,
- Τμήματα κτηρίων από ψημένα τούβλα.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πόλη διέθετε τεμένη, σχολεία (μαντράσα), λουτρά και ίσως εγκατάσταση άλεσης σιτηρών. Ήταν σημαντικός εμπορικός κόμβος κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Η πόλη φαίνεται πως καταστράφηκε τον 15ο αιώνα από έναν ισχυρό σεισμό, γεγονός που προκάλεσε την τελική εγκατάλειψή της και ενδεχομένως τη βύθισή της, καθώς η στάθμη της λίμνης ανέβηκε σημαντικά.
Κατά τις υποβρύχιες ανασκαφές εντοπίστηκαν:
- Κτίρια από τούβλα, μια μυλόπετρα (ένδειξη άλεσης σιτηρών),
- Ξύλινες δοκοί
- Νεκροταφείο του 13ου αιώνα με ταφές σύμφωνα με τα ισλαμικά έθιμα.
Τα δείγματα έχουν σταλεί για χρονολόγηση με AMS ώστε να επιβεβαιωθεί η ηλικία των ευρημάτων. Η χαμένη αυτή πόλη στο Toru-Aygyr φαίνεται πως ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο της εποχής. Μετά την καταστροφή, ο πληθυσμός της περιοχής άλλαξε και ο μεσαιωνικός πολιτισμός εξαφανίστηκε, με νομαδικούς λαούς να εγκαθίστανται στη συνέχεια σε διάφορα μέρη
Το επιστημονικό άρθρο σημειώνει ότι η βύθιση παράκτιων οικισμών δεν είναι σπάνια και παραθέτει παραδείγματα όπως το βρετανικό Ravenser Odd, συχνά αποκαλούμενο «η Ατλαντίδα του Γιορκσάιρ».