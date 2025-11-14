Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ, στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με τοπικό αστυνομικό που μίλησε στα μέσα ενημέρωσης.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε η πηγή αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.

🚨 🚨🚨 Massive accidental blast at Srinagar's Nowgam Police Station.



2,900kg of seized ammonium nitrate from a JeM terror bust went boom during forensic checks. 8+ injured, vehicles torched, but no terror angle. J&K Police leading the charge on this "white-collar" plot. Stay… pic.twitter.com/eB84bJR19T — Surajmal (@surajmal94) November 14, 2025

Big Big Breaking 🚨



Reports of a massive blast in Nowgam Police Station.



A Massive Explosion sound was heard near Rawalpora, Srinagar airport, Jammu, Kashmir.



Multiple reports of shattering.



CCTV Video 📷

More details are awaited.#Pakistan #india #Afghanistan pic.twitter.com/uTWcwmzgEC — Global Post Feed (@Globalpostfeed) November 14, 2025

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.

