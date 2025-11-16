Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) στην Ιρλανδία, όταν πέντε νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην κομητεία Λάουθ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, συγκρούστηκε με SUV. Τα πέντε θύματα – τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 21 έως 23 ετών – κατευθύνονταν προς το Ντάντοκ τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μιχόλ Μάρτιν, δήλωσε ότι είναι «μουδιασμένος και σοκαρισμένος», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και των τραυματιών. Σε εκκλησίες σε όλη την Ιρλανδία τελέστηκαν προσευχές για τα θύματα.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όποιον είδε το δυστύχημα ή διαθέτει υλικό από κάμερες οχήματος από την περιοχή μεταξύ 20:30 και 21:15 το Σάββατο να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Μιλώντας κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, ο επιθεωρητής Λίαμ Γκεράχτι υπογράμμισε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων. «Όσα συνέβησαν εδώ χθες το βράδυ υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν όλα στους δρόμους μας και την τραγωδία που αφήνουν πίσω τους σε οικογένειες, κοινότητες και αγαπημένους» ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Ιρλανδίας, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

protothema.gr