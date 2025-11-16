Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και ιδιαίτερα μια ενδεχόμενη δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο δημιούργησε ένα από τα πιο περίπλοκα και αντιφατικά οικονομικά περιβάλλοντα στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής.

Η πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τραμπ συνδυάζει οικογενειακή κληρονομιά, προσωπική φιλοδοξία και πολιτική ισχύ, δημιουργώντας ένα σπάνιο και συχνά αμφιλεγόμενο μείγμα.

Από τα πρώτα του χρόνια ως διάδοχος του Φρεντ Τραμπ, του πατέρα που έχτισε μια αυτοκρατορία ακινήτων στα προάστια της Νέας Υόρκης, μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε παγκόσμιο πολιτικό φαινόμενο και στη συνέχεια σε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δεν σταμάτησε ποτέ να καλλιεργεί και να επεκτείνει την επιχειρηματική του πραγματικότητα.

Η περιουσία του εκτοξεύθηκε

Η προεδρία του —και ιδίως η δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο— έφερε αυτή την τάση στο απόγειό της, με την περιουσία του να εκτοξεύεται και τις μπίζνες του να πολλαπλασιάζονται, δημιουργώντας ένα από τα πιο περίπλοκα και αντιφατικά οικονομικά οικοσυστήματα στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής.

«Είσαι βασιλιάς»

Ο Τραμπ έγινε αυτό που έγινε έχοντας ως θεμέλιο τη φράση του πατέρα του: «Be a killer. You’re a king.» Η επαγγελματική του ταυτότητα χτίστηκε πάνω στη βεβαιότητα ότι το χρήμα δεν είναι απλώς σκοπός, αλλά τρόπος ύπαρξης.

Από τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα γήπεδα γκολφ μέχρι τα τηλεοπτικά ριάλιτι και τις αμέτρητες άδειες χρήσης του ονόματός του, κάθε κίνηση του Τραμπ υπήρξε μέρος μιας αφήγησης μεγαλοπρέπειας. Με την πολιτική του εκτόξευση, όμως, αυτός ο κόσμος απέκτησε μια νέα διάσταση: η προεδρική δύναμη λειτούργησε πολλαπλασιαστικά, μετατρέποντας το brand «Trump» σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής, εμπορίου και πολιτικής διαπραγμάτευσης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο επιχειρηματίας-πρόεδρος παρέμενε ο παραδοσιακός Τραμπ: ο άνθρωπος των ακινήτων, των πολυτελών συγκροτημάτων, των ξενοδοχείων, των golf resorts, των εμπορικών πύργων, και των συμφωνιών που επέκτειναν τον μύθο του.

Όμως ο Τραμπ της δεύτερης θητείας —ο «Trump 2.0»— είναι ένα εντελώς διαφορετικό φαινόμενο. Πλέον δεν μιλάμε μόνο για γη, κτίρια και συμφωνίες. Μιλάμε για μια εταιρική αυτοκρατορία που εκτείνεται στα κοινωνικά δίκτυα, στις κρυπτοαγορές, στα διεθνή deals με αμφισβητούμενη ηθική βάση, στις επιχειρήσεις των παιδιών του, και σε έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό κέρδους που λειτουργεί στη σκιά αλλά και στο φως της προεδρικής εξουσίας.

Ένα εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης

Η δημιουργία της Truth Social και ο έλεγχος της Trump Media & Technology Group έδωσαν στον Τραμπ όχι μόνο οικονομική δύναμη, αλλά και ένα εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης, με συναισθηματικά πιστό κοινό και μια πλατφόρμα που στηρίζεται αποκλειστικά στο brand του.

Η εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έφτασε να έχει χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα 115 εκατομμύρια μετοχές που κατέχει ο Πρόεδρος αποτιμώνται γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια — μια περιουσία που κυριολεκτικά εξαρτάται από την εικόνα και την παρουσία του.

Το memecoin $TRUMP

Αλλά το πραγματικά εκρηκτικό κεφάλαιο των επιχειρήσεών του είναι ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων. Το memecoin $TRUMP, που λανσαρίστηκε δύο ημέρες πριν αναλάβει καθήκοντα, έγινε αμέσως αντικείμενο επενδυτικής φρενίτιδας, αγγίζοντας στα χαρτιά τιμές στα όρια του παράλογου.

Πίσω από αυτό υπάρχει το World Liberty Financial, μια πλατφόρμα που δημιούργησαν τα παιδιά του —ανάμεσά τους και ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ— μαζί με μια ομάδα επενδυτών τους οποίους τα αμερικανικά μέσα αποκαλούν «crypto punks». Το δικό τους token, το $WLFI, αποτιμάται σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τις πολιτικές επιλογές του Τραμπ να γέρνουν εμφανώς υπέρ της χαλαρής εποπτείας των crypto, ομολογουμένως δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Την ίδια ώρα, οι παραδοσιακές δραστηριότητες της οικογένειας όχι μόνο δεν έχουν περιοριστεί, αλλά έχουν επεκταθεί εντυπωσιακά στο εξωτερικό. Η συνεργασία με την Dar Global και η συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ανάπτυξη ακινήτων στη Τζέντα, καθώς και άλλες συμφωνίες σε Ντουμπάι, Ομάν, Κατάρ και Ριάντ, δημιουργούν μια νέα ροή κεφαλαίων — συχνά από χώρες με τεράστια γεωπολιτική βαρύτητα.

Τη στιγμή που ο Τραμπ υποσχόταν στην πρώτη του θητεία ότι δεν θα ξεκινούσε νέες διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες για να αποφύγει σύγχυση συμφερόντων, οι επεκτάσεις αυτές δείχνουν ότι η πολιτική εξουσία λειτούργησε αντιστρόφως: ως καταλύτης για νέες δουλειές.

Ο παραδοσιακός πυλώνας του brand του

Δεν πρέπει να αγνοηθεί και ο παραδοσιακός πυλώνας του brand του, τα ακίνητα: το Mar-a-Lago, ο Trump Tower, τα γήπεδα γκολφ σε Σκωτία και Ιρλανδία, τα resorts και οι κατοικίες που φέρουν το όνομά του και λειτουργούν τόσο ως επενδύσεις όσο και ως πολιτικοί χώροι φιλοξενίας.

Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί πως διοργάνωνε κυβερνητικές συναντήσεις σε δικά του ξενοδοχεία, αναγκάζοντας έτσι το κράτος να πληρώνει σημαντικά ποσά απευθείας στις εταιρείες του. Παράλληλα, δεκάδες εκατομμυριούχοι έχουν γίνει μέλη των κλαμπ του μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ίδιο το πρόσωπο του Προέδρου.

Πόσο εκτιμάται η περιουσία του τελικά

Το επιχειρηματικό σύμπαν του Τραμπ περιλαμβάνει και άλλους «δορυφόρους»: την Ιβάνκα με τις δικές της επιχειρήσεις, τον Τζάρεντ Κούσνερ που συμμετείχε σε διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες όπως η εξαγορά της Electronic Arts από το PIF της Σαουδικής Αραβίας, την εγγονή του Κάι που πουλάει μπλούζες των 130 δολαρίων, και τη Μελάνια, για την οποία η Amazon αγόρασε τα δικαιώματα ενός ντοκιμαντέρ έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Το όνομα «Trump» δεν είναι πλέον ένα απλό brand· είναι μια οικογενειακή οικονομική μηχανή που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Μέσα σε αυτή την πολύπλοκη επιχειρηματική πλέξη, η περιουσία του Τραμπ έχει εκτιναχθεί. Η Forbes υπολογίζει ότι από το 2024 στο 2025 αυξήθηκε από τα 2,3 δισεκατομμύρια στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις της Wall Street φτάνουν ακόμη ψηλότερα: 10 δισεκατομμύρια. Άλλοι δείκτες υπολογίζουν πιο συντηρητικά γύρω στα 6,4 δισεκατομμύρια. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα — αλλά το βέβαιο είναι ότι η προεδρική καριέρα του Τραμπ έχει τροφοδοτήσει τα οικονομικά του με τρόπους άνευ προηγουμένου.

Το σύμπαν των επιχειρήσεων του Προέδρου από τα ακίνητα μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τα μέλη των golf clubs μέχρι τα αμφιλεγόμενα deals στον Περσικό Κόλπο— αποκαλύπτει κάτι μεγαλύτερο: μια φιλοσοφία ζωής που βλέπει την εξουσία όχι ως βραχυπρόθεσμο στόχο, αλλά ως εργαλείο μεγιστοποίησης κέρδους.

Και αν κάτι χαρακτηρίζει τον Τραμπ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι το μότο που επαναλαμβάνει εδώ και δεκαετίες: «You have to think anyway, so why not think big.» Σε μια εποχή όπου το όριο ανάμεσα στον πολιτικό ρόλο και την επιχειρηματική εκμετάλλευση γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτο, ο Τραμπ έχει μετατρέψει την προεδρία σε μια υπερενισχυμένη προέκταση της αυτοκρατορίας του — ίσως τη μεγαλύτερη μπίζνα της ζωής του.

iefimerida.gr