«Η Ρωσία ελαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία» ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το κείμενο δεν έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία είναι κατά του σχεδίου υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτική λύση, αλλά οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν».

Ο Ρώσος πρόεδρος στις δηλώσεις του την Παρασκευή στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας είπε ακόμη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Είναι ένα σχέδιο «εκσυγχρονισμένο» μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, διευκρίνισε.

Επιπλέον ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να δείξει ευελιξία στην επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας.

Τέλος, επισήμανε ότι όλοι οι εταίροι της Ρωσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για πιθανές συμφωνίες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προβλέποντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει στη Ρωσία μέρος των εδαφών της. Στην ουσία πρόκειται για το Ντονμπάς, κάτι που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθεί.

Ως κίνητρο για να πιέσει το Κίεβο να υποχωρήσει είναι ότι το σχέδιο προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Η προτεινόμενη από τη συμφωνία Ουάσινγκτον, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα ​​από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί τη διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζεται στο κείμενο.