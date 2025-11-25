Η Κίνα ανακοίνωσε τον εντοπισμό του μεγαλύτερου κοιτάσματος χρυσού που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1949, με εκτιμώμενα αποθέματα 1.444 τόνων. Το κοίτασμα εντοπίστηκε στην επαρχία Λιαονίνγκ, με την έρευνα και επιβεβαίωση των δεδομένων να ολοκληρώνονται μέσα σε μόλις 15 μήνες.

Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Κίνας επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον εντοπισμό του κοιτάσματος Νταντόνγκου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο μεμονωμένο εύρημα χρυσού που έχει αναφερθεί στη χώρα από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το κοίτασμα περιέχει περίπου 2,586 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος με μέση περιεκτικότητα 0,56 γραμμαρίων ανά τόνο, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 1.444 τόνους χρυσού.

Με βάση τις τρέχουσες τιμές, η ποσότητα αυτή αποτιμάται σε πάνω από 166 δισ. ευρώ, καθώς ο χρυσός διαπραγματεύεται φέτος σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 115.000 ευρώ ανά κιλό. Το έργο υλοποιήθηκε από τον κρατικό όμιλο Liaoning Geological and Mining Group, ο οποίος κινητοποίησε σχεδόν 1.000 τεχνικούς και εργαζόμενους, ολοκληρώνοντας τις έρευνες σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα για κοίτασμα τέτοιου μεγέθους.

Το υπουργείο χαρακτήρισε το νέο κοίτασμα «υπερμεγέθες», επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για χαμηλής περιεκτικότητας χρυσό. Ωστόσο, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αρχική αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία πέρα από το ότι βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, γεγονός που έχει προκαλέσει εικασίες για τις στρατηγικές σκοπιμότητες πίσω από τον περιορισμό των πληροφοριών.

Η ανακάλυψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας ζήτησης για χρυσό. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 50% μέσα στο 2025, εξαιτίας της αποδυνάμωσης του δολαρίου, των γεωπολιτικών εντάσεων και των αυξημένων αγορών από κεντρικές τράπεζες — κυρίως αναδυόμενων οικονομιών που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθεματικά τους.

Η Κίνα έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες εξόρυξης και εντοπισμού νέων κοιτασμάτων τα τελευταία χρόνια. Το 2024, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν τον εντοπισμό κοιτάσματος άνω των 1.000 τόνων στην επαρχία Χουνάν, καθώς και ενός μικρότερου, άνω των 40 τόνων, στη Γκανσού τον Οκτώβριο. Η χώρα παρήγαγε 377,24 τόνους χρυσού το 2024, σημειώνοντας αύξηση 0,56% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε στους 985,31 τόνους το 2024, με τη ζήτηση για ράβδους και νομίσματα να αυξάνεται κατά περισσότερο από 24% σε ετήσια βάση. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η τάση αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της κινεζικής μεσαίας τάξης για τη διασφάλιση της περιουσίας της σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, καθιστώντας τον χρυσό ολοένα και πιο δημοφιλές ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

