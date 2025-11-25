Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι έδωσε εντολή στον σύμβουλό του Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για το ειρηνευτικό σχέδιο σχετικά με την Ουκρανία.

Παράλληλα και ο υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για τον Στρατό Ξηράς Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά, πιθανόν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον ίδιο λόγο.

Οι συναντήσεις θα γίνουν «με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί» η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.

Το αρχικό σχέδιο ειρήνης με τα 28 σημεία, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες παρατηρήσεις και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν. Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υφυπουργός Άμυνας για τον Στρατό, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.

Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ!»

Αισιοδοξεί ο Λευκός Οίκος

Λίγες «ευαίσθητες» λεπτομέρειες, που μπορούν να ξεπεραστούν, απομένουν για να ολοκληρωθούν με θετικό τρόπο οι ειρηνευτικές συνομιλίες, έκανε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης και ο Λευκός Οίκος. Λίγο νωρίτερα, οι Financial Times μετέδιδαν πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά, πως το Κίεβο κάνει μεν αποδεκτά σημεία του προσχεδίου, που δεν είναι ευνοϊκά για τη Μόσχα, ωστόσο τα ουσιώδη και πλέον σημαντικά θα συζητηθούν μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, μίλησε για «τεράστια πρόοδο» την τελευταία εβδομάδα προς την ειρηνευτική συμφωνία, ενώ επισήμανε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Την τελευταία εβδομάδα οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια πρόοδο προς μία ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία, όσο και τη Ρωσία», έγραψε στο X η Λέβιτ. «Υπάρχουν λίγες ‘ευαίσθητες’, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

