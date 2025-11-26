Κατά της απόφασης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 16 ετών στα social media, προσέφυγε μια οργάνωση στην Αυστραλία.

Η ομάδα Digital Freedom Project ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας επιδιώκοντας να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ σε δύο εβδομάδες με δύο 15χρονα παιδιά, τον Νόα Τζόουνς και την Μέισι Νέιλαντ, να εμφανίζονται ως οι ενάγοντες.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, το YouTube, το Snapchat, το Instagram και Facebook, που ανήκουν σε ανήλικους κάτω των 16 ετών, πρόκειται να κλείσουν στην Αυστραλία στις 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, στη χώρα υπάρχουν περίπου 350.000 χρήστες του Instagram και 150.000 χρήστες του Facebook ηλικίας 13 με 15 ετών.

Από τις 10 Δεκεμβρίου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία είναι υποχρεωμένα να αποκλείσουν τους χρήστες που είναι κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση παράβασης κινδυνεύουν με πρόστιμο σχεδόν 28 εκατ. ευρώ 49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας).

Στην ανακοίνωση της η Digital Freedom Project ανέφερε ότι ο αποκλεισμός των νέων Αυστραλών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους «κλέβει» την ελευθερία τους για πολιτική επικοινωνία, ένα δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα της Αυστραλίας.

Η Νέιλαντ δήλωσε ότι ο νόμος απαγορεύει στους νέους να εκφράζουν τη γνώμη τους στο διαδίκτυο. «Οι νέοι άνθρωποι όπως εγώ είναι οι ψηφοφόροι του αύριο (…) δεν θα πρέπει να μας φιμώνουν. Είναι σαν το βιβλίο ‘1984’ του Όργουελ και αυτό με τρομάζει», πρόσθεσε.

Πρόεδρος της Digital Freedom Project είναι ο Τζον Ράντικ, μέλος του Libertarian Party στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Μόλις έγινε γνωστή η προσφυγή, η υπουργός Επικοινωνίας Ανίκα Γουέλς δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν θα εκφοβιστεί από απειλές και νομικές προσφυγές.

«Παρά το γεγονός ότι δεχόμαστε απειλές και νομικές προσφυγές από νέους ανθρώπους με κρυφά κίνητρα, η κυβέρνηση των Εργατικών του Αλμπανέζι παραμένει σταθερά στο πλευρό των γονέων και όχι των πλατφορμών», δήλωσε η Γουέλς.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το YouTube έχει απειλήσει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση δυσκολεύει την πολιτική επικοινωνία.

Την αυστραλιανή νομοθεσία, μία από τις πιο αυστηρές παγκοσμίως στα χαρτιά, παρακολουθούν στενά άλλες χώρες που επιδιώκουν επίσης να ορίσουν πλαίσια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, η πλειονότητα των Αυστραλών υποστηρίζει τον νόμο αυτόν.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας τόνισε, αιτιολογώντας την απόφασή της, ότι έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει τους νέους, διαδίδοντας, μεταξύ άλλων, παραπληροφόρηση, διευκολύνοντας τον εκφοβισμό και προωθώντας στρεβλή εικόνα του σώματος.

