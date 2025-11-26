Τραγωδία στην Ινδία, όταν ένας 16χρονος παίκτης μπάσκετ της εθνικής ομάδας έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε προπόνηση στο γήπεδο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, ο Hardik Rathi προπονείται μόνος του σε ένα υπαίθριο γήπεδο στο Lakhan Majra. Όταν πάει να καρφώσει στη σκουριασμένη μπασκέτα, τότε αυτή καταρρέει και τον πλακώνει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

🎥 WARNING – TRAGIC INCIDENT IN ROHTAK 💔



16-year-old National Level Basketball player Hardik lost his life after a pole fell on him during practice



Poor infrastructure has taken a sportsperson’s life



R.I.P. Hardik 🙏 pic.twitter.com/Wp8hm25dSC — The Khel India (@TheKhelIndia) November 26, 2025

Οι συμπαίκτες του που είδαν με τα μάτια τους το συμβάν, έσπευσαν να σηκώσουν τον στύλο και να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η βάση της μπασκέτας χτύπησε τον Hardik στο στήθος και προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία, που οδήγησε στο θάνατό του.

Σε ένδειξη σεβασμού, η Ολυμπιακή Ένωση του Haryana ανέστειλε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ σε ολόκληρη την πολιτεία για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει λεπτομερή έρευνα σχετικά με την κατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού και τα πρότυπα ασφαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ινδίας.

Ποιος ήταν ο Hardik Rathi

Μιλώντας στο NDTV, ο ξάδελφος του Hardik, Khadak Singh Rathi, είπε ότι η οικογένειά τους υπέστη μια απώλεια που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί.

«Ο Hardik ήταν ένα αξιοπρεπές, συγκεντρωμένο αγόρι. Το όνειρό του ήταν να οδηγήσει την εθνική ομάδας της Ινδίας στο μπάσκετ».

Ο Hardik ήταν ο μεγαλύτερος από δύο αδελφούς και έπαιζε μπάσκετ σε μια ακαδημία στο Lakhan Majra του Rohtak.

Προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, από τις 4 π.μ. έως τις 7 π.μ. και από τις 4.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο ή το σχολείο του ήταν κλειστό, πήγαινε στο γήπεδο για προπόνηση.

Η οικογένεια του Hardik δήλωσε ότι άρχισε να παίζει μπάσκετ όταν ήταν 11 ετών και έπαιζε σε εθνικό επίπεδο για πέντε χρόνια. Προπονούταν για ένα επερχόμενο τουρνουά στο Νεπάλ.

«Θεωρώ υπεύθυνη για αυτό την κυβέρνηση της Haryana και το υπουργείο αθλητισμού. Παρακαλώ την κυβέρνηση της Haryana: Έχασα τον αδελφό μου, αλλά δεν θέλω καμία άλλη οικογένεια να χάσει τον γιο της. Πρέπει να επισκευάσουν αυτά τα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν τη ζωή τους για να κερδίσουν μετάλλια», επεσήμανε ο ξάδερφός του.

Ο Khadak Singh είπε ότι το γήπεδο όπου συνέβη το περιστατικό χτίστηκε το 2009 με την υποστήριξη του βουλευτή του Κογκρέσου Deepender Singh Hooda.

«Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του σκουριασμένου στύλου. Ο προπονητής της αθλητικής ακαδημίας συναντήθηκε με τις αρχές τουλάχιστον 10 φορές, αλλά δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Μια επιθεώρηση είχε προειδοποιήσει ότι ο στύλος του μπορούσε να πέσει οποιαδήποτε μέρα», τόνισε.

Ο υπουργός Αθλητισμού Gaurav Gautam έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο και ζήτησε από τις διοικήσεις των περιφερειών να ελέγξουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να επισκευάσουν τον ερειπωμένο εξοπλισμό.

