Την αύξηση κατά 45% στην τιμή των εισιτηρίων για τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από τις 14 Ιανουαρίου 2026 αποφάσισε το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν η διοίκηση του μουσείου και εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λούβρου, οι πολίτες εκτός ΕΟΧ — δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας — θα πληρώνουν 32 ευρώ για την είσοδό τους, αντί 22 ευρώ σήμερα. Η αύξηση αφορά κυρίως τους Αμερικανούς επισκέπτες, που αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων επισκεπτών, αλλά και τους Κινέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων του μουσείου για το 2024.

Το 2023 το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων το 69% ήταν αλλοδαποί. Μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, η διοίκηση του μουσείου εκτιμά ότι η αύξηση των εισιτηρίων θα αποφέρει επιπλέον «15 έως 20 εκατομμύρια ευρώ» ετησίως, ποσό που θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση «δομικών προβλημάτων» του ιδρύματος.

Πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προειδοποιεί ότι το Λούβρο βρίσκεται αντιμέτωπο με «σειρά μεγάλων επενδύσεων που αδυνατεί να χρηματοδοτήσει», ιδίως λόγω «έλλειψης ιεράρχησης των πολλών έργων» που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διάρρηξη του Οκτωβρίου ανέδειξε επίσης, σύμφωνα με τη διοικητική έρευνα, «ανεπαρκή εξοπλισμό ασφαλείας», ιδίως ως προς την προστασία πολύτιμων βασιλικών κοσμημάτων.

Η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων είχε προταθεί αρχικά τον Ιανουάριο από τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία δήλωσε ότι στόχος είναι η εξεύρεση νέων πόρων μετά τις προειδοποιήσεις της προέδρου του μουσείου Λορίν ντε Καρ για την κατάσταση των εγκαταστάσεων. «Οι συνθήκες επίσκεψης και εργασίας δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο του Λούβρου», είχε σημειώσει η υπουργός, προσθέτοντας ότι τα έσοδα θα συμβάλουν σημαντικά στο φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης του μουσείου, το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι θα υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο 2024 το κόστος εισόδου αυξήθηκε από τα 17 στα 22 ευρώ για όλους τους επισκέπτες.

Ωστόσο, τα συνδικάτα αντιδρούν έντονα, επικαλούμενα τον «οικουμενικό» χαρακτήρα του Λούβρου και την ανάγκη «ισότιμης πρόσβασης» στις συλλογές του. Ανησυχία εκφράζουν και οι εργαζόμενοι για τον αυξημένο φόρτο εργασίας, καθώς θα απαιτείται έλεγχος εθνικότητας των επισκεπτών.

