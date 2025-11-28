Η Μαρία Ζαχάροβα ειρωνεύτηκε την Κάγια Κάλας για τις δηλώσεις της ότι η Ρωσία έχει επιτεθεί σε 19 χώρες τον τελευταίο αιώνα, λέγοντας «φωνάξτε τους νοσοκόμους».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε επίσης ότι πλέον καταλαβαίνει γιατί οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν να σχολιάσει την άρνηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την Κάγια Κάλας.

«Ίσως αυτή η… “βρουνxίλντα” να μας πει πόσες φορές οι χώρες των δυτικών συμμαχιών έχουν επιτεθεί σε κυρίαρχα κράτη;» συνέχισε η Ζαχάροβα, σημειώνοντας ειρωνικά ότι «ίσως να μην φτάσει ούτε ένα 24ωρο» για να καταμετρηθούν όλες.

«Τον τελευταίο αιώνα, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε περισσότερες από 19 χώρες, ορισμένες μάλιστα τρεις ή και τέσσερις φορές. Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει επιτεθεί ποτέ στη Ρωσία. Επομένως, σε κάθε ειρηνευτική συμφωνία, πρέπει να δοθεί έμφαση στο πώς θα εξασφαλιστούν παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά, ώστε να σταματήσει οριστικά η επιθετικότητα και να μη επιχειρήσει ξανά να αλλάξει σύνορα δια της βίας» ήταν η ακριβής δήλωση της Κάλας.

skai.gr