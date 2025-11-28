Η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SAFE) και αποτελεί ένα μακροχρόνιο και αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάνες Βάντεφουλ.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο την Παρασκευή με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο Βάντεφουλ τόνισε πως η Τουρκία θεωρείται σημαντικός «γεωστρατηγικός εταίρος» και ότι επιθυμούν να ανοίξουν «ένα νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις τους.

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat am Freitag seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Berlin empfangen. Fidan wird nach Angaben seines Ministeriums auch mit türkischen Geschäftsleuten und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammenkommen. pic.twitter.com/croyN71z5y November 28, 2025

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει για την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως σημαντικούς εταίρους του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στο πρόγραμμα κοινής άμυνας της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων.

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat auf die Vermittlerrolle Ankaras bei Konflikten aufmerksam gemacht. Deutschland und Türkiye verfolgten „gemeinsame Interessen“, sagte Wadephul bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan am Freitag in Berlin. pic.twitter.com/4tU5k1EvRi — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 28, 2025

«Είμαστε σε εποικοδομητικές συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Όπως έχω ήδη τονίσει, η Τουρκία υπήρξε πάντα ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ως γερμανική κυβέρνηση, επιδιώκουμε να ανεβάσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε νέο επίπεδο και, ιδιαίτερα, να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Δεν προλαβαίνει την προθεσμία η Τουρκία

Για το πρόγραμμα SAFE και την καταληκτική προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου για να εξεταστούν τα αιτήματα μίλησε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Άμυνας Τόμας Ρενιέρ.

Όπως είπε, η Νότια Κορέα και η Τουρκία έχουν ζητήσει επίσημα συμμετοχή, αλλά δεν θα προλάβουν την προθεσμία και το αίτημά τους βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από την Επιτροπή. «Η Νότια Κορέα και η Τουρκία έχουν πράγματι υποβάλει επίσημο αίτημα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτές οι δύο χώρες δεν θα προλάβουν την προθεσμία της Κυριακής, και η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει τα αιτήματά τους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

protothema.gr