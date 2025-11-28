Ισχυρές και σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις σημειώθηκαν την Παρασκευή σε δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις, καθώς μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.

Και τα δύο τάνκερ, του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», βρίσκονταν ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, στον Εύξεινο Πόντο.

בצירוף מקרים חריג: שתי מכליות מ"צי הרפאים" של רוסיה התפוצצו ועלו באש בים השחור סמוך לחופי טורקיה. אחת המכליות היא Kairos, שעשתה דרכה ממצרים לנמל נובורוסיסק ברוסיה, והשנייה היא Virat pic.twitter.com/YgFumdwaRY November 28, 2025

Πρόκειται για τα πλοία Kairos, με σημαία Γκάμπια και Virat, τα οποία κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ.

Στο πρώτο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ και τη Βρετανία και στο δεύτερο από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το Virat φαίνεται ότι ήταν σε ακινησία στο δυτικό τμήμα του Εύξεινο Πόντου για μεγάλο μέρος του 2025.

.@hmtreasury sanctioned dark fleet suzy KAIROS may sink in BlackSea after engine room explosion. Turkish Coastal Safety tugs & nearby ship are assisting. Dark fleet tanker VIRAT also might be in distress. Another mystery is how deregistered Gambia flag tankers transit Bosphorus pic.twitter.com/DrejNHJNrd November 28, 2025

Φωτογραφίες δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να βγαίνει από το ένα πλοίο και φλόγες από το άλλο.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τις εκρήξεις. Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες.

Τα αίτια είναι για την ώρα άγνωστα. Αν πρόκειται για σκόπιμο πλήγμα δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται.

