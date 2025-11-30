Ένα νέο βίντεο στρατολόγησης γεμάτο με κρυπτικά μηνύματα (συγκαλυμμένα, αλληγορικά και δύσκολα στην κατανόηση) και ανησυχητικές εικόνες δημοσίευσε μία μυστική στρατιωτική μονάδα «ελέγχου του νου» των ΗΠΑ, η 4η Ψυχολογική Επιχείρηση-Αερομεταφερόμενη (4η PSYOP), με έδρα το Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα.

Η μονάδα « ειδικεύεται σε εκστρατείες επιρροής που στοχεύουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται, αντιδρούν και επικοινωνούν οι εχθροί.

Το βίντεο, σύμφωνα με τη DailyMail, είναι γεμάτο αναφορές σε θεωρίες συνωμοσίας, τον «Στρατό Φάντασμα» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που ξεγέλασε τους Ναζί στρατηγούς, ακόμη και ένα GIF του Πέπε του Βάτραχου ντυμένου με στολή κλόουν. Ο Πέπε είναι σύμβολο μίσους από το κίνημα της ακροδεξιάς.

Fort Bragg Psychological Warfare Group Posts Chilling Video. ‘We Are Everywhere’ | Mark Price, Military .com



A secretive Fort Bragg operation that specializes in influencing people’s thoughts has released a hypnotic recruitment video that is laced with hidden meanings and… pic.twitter.com/9jBOJsmchB — Owen Gregorian (@OwenGregorian) November 29, 2025

Ο «Στρατός Φάντασμα» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μια μυστική μονάδα του Αμερικανικού Στρατού που ονομαζόταν επίσημα 23ο Στράτευμα Ειδικών Δυνάμεων του Αρχηγείου.

Το βίντεο στρατολόγησης

Το κλιπ ξεκινά σε μια φλεγόμενη τηλεόραση της δεκαετίας του 1980 που ζωντανεύει με το χορευτικό φάντασμα από το καρτούν των Fleischer Studios του 1930 “Swing You Sinners!”.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η οθόνη μεταβαίνει σε ένα σκοτεινό δάσος όπου φυλλάδια πέφτουν μέσα από τα δέντρα, ακολουθούμενα από πλάνα στρατιωτών που στέκονται ανάμεσα σε πολίτες, καθώς οι λέξεις «Είμαστε παντού» εμφανίζονται αστραπιαία στο κάδρο.

Το βίντεο φαίνεται στη συνέχεια να επιστρέφει σε έναν βομβαρδισμό της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δείχνοντας ένα αεροπλάνο να ρίχνει φυλλάδια πάνω από ένα πλήθος .

Ένας αφηγητής λέει: «Υπάρχει μια άλλη δύναμη που εφαρμόζεται στη μάχη και την οποία γενικά δεν θεωρούμε όπλο πολέμου. Αυτό το όπλο είναι οι λέξεις».

Η προειδοποίησή του με σκληρή φωνή επαναλαμβάνεται: «Είμαστε παντού. Οι λέξεις είναι το όπλο μας».

Το βίντεο καταλήγει στο κεραυνό – διακριτικό σήμα της μονάδας – και σε έναν παλλόμενο κωδικό QR που κατευθύνει τους θεατές στο goarmy.com/PSYOP.

Τι είναι η 4η PSYOP

Η 4η PSYOP είναι γνωστή για τη διεξαγωγή «δραστηριοτήτων επιρροής για να στοχεύσει σε ψυχολογικά τρωτά σημεία και να δημιουργήσει ή να εντείνει ρωγμές, σύγχυση και αμφιβολίες σε αντίπαλες οργανώσεις».

«Χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα διάδοσης – από ευαίσθητα και υψηλής τεχνολογίας έως χαμηλής τεχνολογίας, έως μη τεχνολογίας, και μεθόδους από εμφανείς έως μυστικές, έως εξαπατητικές», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Οι στρατιώτες που επιθυμούν να ενταχθούν στην PSYOP πρέπει να υποβληθούν σε μια σωματικά και ψυχικά απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης, η οποία ξεκινά με μια εξαντλητική αξιολόγηση και επιλογή που διαρκεί 10 ημέρες.

skai.gr