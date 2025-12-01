Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για τις επαφές μεταξύ αμερικανών και ουκρανών αξιωματούχων στη Φλόριντα, αναφέροντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η διαφθορά στην Ουκρανία «δεν βοηθά», σχόλια που έρχονται λίγες μέρες μετά την παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ.

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Τραμπ, «προχωρούν και προχωρούν καλά. Θέλουμε να σταματήσουμε τους θανάτους ανθρώπων», όπως αναφέρει το CNN.

Είπε ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ μετά τις συζητήσεις τους με Ουκρανούς αξιωματούχους το απόγευμα της Κυριακής.

«Μίλησα μαζί τους και τα πάνε καλά. Η Ουκρανία έχει κάποια δύσκολα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τα δει να τελειώνουν», δήλωσε ο Τραμπ κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον.

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει αυτά τα «δύσκολα προβλήματα», ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε «μια κατάσταση διαφθοράς που δεν βοηθά». «Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

