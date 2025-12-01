Με βασικά αγκάθια το εδαφικό, τις εγγυήσεις ασφαλείας και τη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη, όπως ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το ζήτημα του εδαφικού παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο ηγέτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι «ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ μέσα στην εβδομάδα», μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Ρωσία.

Η Ρωσία επιταχύνει τα πυραυλικά πλήγματα και τα πλήγματα με drones για να λυγίσει την Ουκρανία ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Υποβάθμισε επίσης τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου για ρωσική προέλαση, λέγοντας ότι είναι «υπερβολικοί».

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα ανταμειφθεί για τον πόλεμο που ξεκίνησε.

During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, αλλά η ειρήνη πρέπει να είναι ανθεκτική, επισήμανε νωρίτερα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση νέας Συνόδου για την ειρήνη.

«Οι κυρώσεις στη Ρωσία θα αλλάξουν τα δεδομένα»

«Θα βρούμε τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία» διαβεβαίωσε από πλευράς του ο Εμανουέλ Μακρόν. «Θα βρούμε μια επιλογή που τεχνικά θα αντιμετωπίσει όλα τα νόμιμα ερωτήματα που εγείρονται».

Ερωτηθείς για την πίεση που ασκεί η Ευρώπη στη Ρωσία, ο Μακρόν παρατήρησε ότι ο τελευταίος γύρος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και του σκιώδους στόλου, έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία «από την έναρξη του πολέμου» και θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

🇺🇦 President Volodymyr Zelensky has sought to reinforce European support for Ukraine at a potentially pivotal moment in Kyiv's battle against the Russian invasion, meeting President Emmanuel Macron in Paris as Washington pushed a plan to end the war.

➡️ https://t.co/fduwCsshwd pic.twitter.com/HY66arJKE3 — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

«Πιστεύω πραγματικά ότι τις επόμενες εβδομάδες, η πίεση στη ρωσική οικονομία και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειες θα αλλάξουν δραστικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απ’ ό,τι βλέπουμε, σημείωσε, η διαφθορά στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται, σημείωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Δεν έχουμε δει ανάλογες κινήσεις κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, γιατί η πραγματική δικτατορία βρίσκεται εκεί, σχολίασε αιχμηρά. «Δεν θα δώσουμε μαθήματα για τη διαφθορά στην Ουκρανία, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας» είπε.

«Είναι σωστό να απαιτείται λογοδοσία και έλεγχος από την Ουκρανία, το βασικό ζήτημα είναι το πώς το κράτος αντιδρά σε τυχόν καταγγελίες, μέσω ανεξάρτητων αρχών και δικαστικής εξουσίας».

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) η Ρωσία τον Νοέμβριο σημείωσε τη «μεγαλύτερη πρόοδο του έτους» όσον αφορά τα εδαφικά κέρδη στο πεδίο.

⚡️ President Volodymyr Zelenskyy arrives at the Élysée, welcomed by Emmanuel Macron.pic.twitter.com/QavKbo22AZ — UNITED24 Media (@United24media) December 1, 2025

Ο ρωσικός στρατός σημείωσε τη μεγαλύτερη προέλασή του στην Ουκρανία εδώ και ένα χρόνο τον Νοέμβριο, αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο, αναλύοντας δεδομένα από το ISW.

Η Ουκρανία ζητά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους για να αγοράσει οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, δήλωσε η πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για τις νέες συνεισφορές των συμμάχων, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL χωρίς διακοπή», δήλωσε η Aλιόνα Γκέτμαντσουκ στο Bloomberg, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγορές όπλων από τις ΗΠΑ με χρήματα που παρέχονται κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου.

