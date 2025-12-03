Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο με τον εν ψυχρώ ξυλοδαρμό ηλικιωμένης γυναίκας από ντελιβερά στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας.

Στο βίντεο φαίνεται ένας νεαρής ηλικίας ντελιβεράς να περπατάει σε μια στοά ενώ δίπλα του βρίσκεται μια γυναίκα.

Ξαφνικά και χωρίς καμία αφορμή, ο νεαρός φαίνεται να κλωτσάει στο κεφάλι την ανυποψίαστη γυναίκα με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο πάτωμα.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στα πλάνα, ο δράστης της επίθεσης έφυγε ατάραχος από το σημείο και αναζητείται.

🤯In Novosibirsk, a delivery courier kicked an elderly woman in the head “for fun”



After the brutal strike, the woman fell and additionally hit her head against a wall.



The attacker then calmly walked away. pic.twitter.com/VAuAz0unvy — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

