Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (2/12) σε αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, όπου ο οδηγός ενός φορτηγού έμεινε κρεμασμένος στο κενό επί σχεδόν πέντε ώρες από γέφυρα ύψους 30 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, το περιστατικό συνέβη γύρω στις έξι το πρωί, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω του παγωμένου οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η καμπίνα του φορτηγού να βρεθεί εκτός της γέφυρας και να αιωρείται.

Δείτε το βίντεο της ηρωικής διάσωσης:

Στον τόπο του ατυχήματος, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης του οδηγού.

Αρχικά, έθεσαν σε εφαρμογή τρία συστήματα σχοινιών χρησιμοποιώντας δύο ρυμουλκά φορτηγά, το ένα ως «άγκυρα» στη γέφυρα και το άλλο για να ασφαλίσουν το κρεμασμένο φορτηγό και να το αποτρέψουν από το να πέσει στο έδαφος.

Οι διασώστες τοποθέτησαν στρατηγικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης για να προσεγγίσουν τον κρεμασμένο οδηγό. Στη συνέχεια ένας διασώστης κατέβηκε με ειδικά σχοινιά στη καμπίνα του οχήματος που βρισκόταν ο οδηγός.

Αφού τον έδεσε πάνω του με ασφάλεια, έκανε σήμα στους συναδέλφους του να τον ανεβάσουν.

Μετά από περίπου πέντε ώρες που κρεμόταν από τη γέφυρα της εθνικής οδού, ο οδηγός ανασύρθηκε ξανά σε ασφαλές σημείο χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό.

protothema.gr