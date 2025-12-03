Η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Atac στη Ρώμη δεσμεύτηκε να παρέχει επιστροφές χρημάτων στους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιπτώσεις ανεπαρκούς εξυπηρέτησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία τερμάτισε την έρευνά της για την υπό κρατικό έλεγχο εταιρεία.

Η ρυθμιστική αρχή ξεκίνησε έρευνα κατά της Atac τον Φεβρουάριο για «πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» και για φερόμενη μη τήρηση των προτύπων ποιότητας κατά την περίοδο 2021-2023.

Η εταιρεία δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους για την ακρίβεια δρομολογίων, τη λειτουργία στις κυλιόμενες σκάλες και τους ανελκυστήρες και την παροχή φυλάκων ασφαλείας σε σταθμούς του μετρό, μεταξύ άλλων ζητημάτων, τόνισε τότε η ρυθμιστική αρχή.

Antitrust, servizi Atac inadeguati: la società rimborserà i clienti per oltre 3 milioni https://t.co/L2UzXm9j8T pic.twitter.com/33KqpK4Ic2 — Repubblica Roma (@rep_roma) December 3, 2025

Η έρευνα έκλεισε αφού η Atac δεσμεύτηκε να διαθέσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για επιστροφές χρημάτων σε κατόχους ετήσιων καρτών για μέσα μαζικής μεταφοράς, ανακοίνωσε σήμερα η ρυθμιστική αρχή.

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού εποπτεύει επίσης τα δικαιώματα των καταναλωτών.

«Ένα περαιτέρω κίνητρο»

Ο γενικός διευθυντής της Atac, Πάολο Αϊέλι χαρακτήρισε τις αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής «ώθηση, ένα περαιτέρω κίνητρο για την επιτάχυνση της πορείας αλλαγής που έχει ξεκινήσει η Atac τα τελευταία χρόνια».

Οι κάτοχοι ετήσιων καρτών για το 2024 θα λάβουν 5 ευρώ ο καθένας, και επιπλέον 5 ευρώ θα δοθούν σε κατόχους ετήσιων καρτών για μέσα μαζικής μεταφοράς σε οποιοδήποτε έτος μεταξύ 2021 και 2023, ανέφερε η αρχή.

Οι ετήσιες κάρτες κοστίζουν 250 ευρώ, εξαιρουμένων των εκπτώσεων.

Η Atac θα εισαγάγει επίσης μια νέα εφαρμογή για κινητά που προσφέρει μερικές επιστροφές χρημάτων στους χρήστες σε περίπτωση καθυστερήσεων άνω των 15 λεπτών σε τακτικές υπηρεσίες λεωφορείων, τραμ ή μετρό.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Ρώμη είναι γνωστές για την αναποτελεσματικότητά τους, αλλά η Atac δήλωσε στη ρυθμιστική αρχή ότι έχουν βελτιωθεί χάρη στα κονδύλια της ΕΕ μετά την Covid και την κρατική χρηματοδότηση για την προετοιμασία για το φετινό Καθολικό Άγιο Έτος.

Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν νέα λεωφορεία που ήδη κυκλοφορούν και νέα τραμ που θα αποκαλυφθούν σύντομα, τόνισε ο Αϊέλι.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της, η Atac δεσμεύτηκε επίσης να προσλάβει περισσότερο προσωπικό στους σταθμούς του μετρό και να εκπαιδεύσει το υπάρχον προσωπικό, με ετήσια επένδυση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε η αρχή.

protothema.gr