Οι ηγετικές φυσιογνωμίες της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη σπεύδουν να ενισχύσουν με τη ρητορική τους τη νέα επίθεση της Ουάσιγκτον κατά των ευρωπαϊκών θεσμών.

Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσαν δριμεία κριτική κατά της ΕΕ, κατηγορώντας την για «λογοκρισία» και «επίθεση» στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Αφορμή αποτέλεσε το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο X για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας του Digital Services Act. Η απόφαση αυτή προκάλεσε πολιτική θύελλα, με τους Ευρωπαίους ακροδεξιούς ηγέτες να βρίσκουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενισχύσουν τη δική τους ατζέντα ενάντια στις Βρυξέλλες.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έσπευσε να υιοθετήσει την κριτική των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Επιτροπής ως «απόπειρα φίμωσης».

«Η Ευρώπη χρειάζεται ελευθερία λόγου, όχι μη εκλεγμένους γραφειοκράτες», δήλωσε, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Έλον Μασκ «που κρατάει τη γραμμή».

Εντείνονται οι πιέσεις της ακροδεξιάς κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι ακροδεξιοί ηγέτες, όπως η αρχηγός της AfD, Άλις Βάιντελ, η οποία κατηγόρησε την Επιτροπή ότι επιδιώκει «σιγή των επικριτικών φωνών» μέσω περιορισμών στην ελευθερία λόγου. Τα κόμματα στην ακροδεξιά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR), οι Πατριώτες για την Ευρώπη και η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών — αξιοποιούν την αμερικανική κριτική ως όπλο στις δικές τους πολιτικές μάχες.

Τα τρία αυτά κόμματα, που συνολικά διαθέτουν 191 από τις 720 έδρες του Κοινοβουλίου, πιέζουν για να ανακοπεί ή και να αναστραφεί η διαδικασία εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προτείνουν ακόμη και τη μεταφορά εξουσιών πίσω στα κράτη-μέλη ή τη διάλυση της ΕΕ, θέτοντας το εθνικό συμφέρον πάνω από τη συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, τα κόμματα αυτά προβάλλουν τον εαυτό τους ως «διατλαντικό σύνδεσμο», υιοθετώντας πολιτική ρητορική αντίστοιχη του Αμερικανού προέδρου και καλώντας για ένα κίνημα «Κάντε την Ευρώπη Ξανά Μεγάλη».

Η αμερικανική κριτική «πυρομαχικό» στη μάχη κατά του DSA

Η νέα σκληρή στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην ΕΕ ενίσχυσε τους Ευρωπαίους ακροδεξιούς, που ζητούν πλέον επιθετικότερη αντίδραση στον DSA. Οι Πατριώτες για την Ευρώπη δεσμεύτηκαν ότι «θα αγωνιστούν για να διαλύσουν το καθεστώς λογοκρισίας», ενώ η ομάδα των ECR — πολιτική οικογένεια της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι — αμφισβήτησε δημόσια τον τρόπο εφαρμογής του νόμου.

Ο συμπρόεδρος του ECR, Νικόλα Προκατσίνι, υποστήριξε ότι «ένας ψηφιακός νόμος χωρίς νομική βεβαιότητα μπορεί να εξελιχθεί σε εργαλείο πολιτικής αυθαιρεσίας». Η δήλωσή του ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη στάση της ομάδας, η οποία είχε στηρίξει τον DSA λέγοντας ότι θα ενισχύσει την ελευθερία έκφρασης και την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό οικοσύστημα της ΕΕ.

Καθώς η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ εντείνεται, η ευρωπαϊκή άκρα δεξιά βλέπει την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή σκηνή, προωθώντας ατζέντες που αμφισβητούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

