Ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να μεσολαβήσει για τη διοργάνωση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει από πριν τον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios από Αμερικανό αξιωματούχο και μια ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος.

Για να προχωρήσει αυτή η συνάντηση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο Νετανιάχου πρέπει πρώτα να εγκρίνει τη στρατηγική συμφωνία για το φυσικό αέριο με την Αίγυπτο και να προετοιμάσει κι άλλες προτάσεις που θα πείσουν τον Σίσι.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια πιο θερμή ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο» δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν παρόμοιες πρωτοβουλίες που εστιάζονται σε οικονομικά κίνητρα σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών όπως ο Λίβανος, η Συρία και η Σαουδική Αραβία. Ο στόχος είναι να βγει το Ισραήλ από το διπλωματικό αδιέξοδο, να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο για τη συνεργασία του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο και να επανέλθει η συμφωνία Αβραάμ.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ελπίζουν να το επιτύχουν αυτό παράλληλα με τις προσπάθειές τους για τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα και τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σε πρόσφατες συνομιλίες, ο σύμβουλος και γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε στον Νετανιάχου ότι μετά τον πόλεμο, το Ισραήλ πρέπει να δείξει στις χώρες της περιοχής ότι έχει να προσφέρει περισσότερα από μια αρνητική ατζέντα, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Ο Κούσνερ τόνισε ότι οι χώρες της περιοχής δεν θέλουν να μιλάνε συνεχώς για το Ιράν, αλλά να εξερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν το Ισραήλ θέλει να ενταχθεί στην περιοχή, πρέπει να επιστρέψει σε αυτή τη γλώσσα, είπε ο Κούσνερ.

«Ο Τζάρεντ είπε στον Μπίμπι ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει την οικονομική διπλωματία του και να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στην ειρηνευτική διαδικασία. Εξήγησε ότι όταν Καταριανοί ή Σαουδάραβες έρχονται στην Ουάσινγκτον, φέρνουν μαζί τους επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, επειδή επικεντρώνονται στις συμφωνίες» είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει στον Νετανιάχου ότι πρέπει να έχει κάτι να προσφέρει στους Αιγύπτιους για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια σύνοδος κορυφής, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios.

Μια πιθανότητα είναι να εγκριθεί μια συμφωνία φυσικού αερίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει της οποίας το Ισραήλ θα παρέχει περίπου το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου. Η αμερικανική εταιρεία Chevron είναι εταίρος στο πεδίο φυσικού αερίου που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας.

Ο Σίσι ενέκρινε το σχέδιο τον Ιούλιο, παρά τις εγχώριες και ξένες κριτικές, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.